Googles AI skal kunne lese e-postene dine

Hevder det er helt trygt.

Kamera Google

Google introduserer tirsdag to nye funksjoner for sitt AI-verktøy, Bard. Henholdsvis funksjonene «Bard Extension» og «Google it», som skal kunne lese e-postene dine og garantere for innholdet i svarene sine.

I følge Google selv skal dette være sikkerhetsmessig trygt.

Funksjonene vil være tilgjengelig overalt, men vil foreløpig kun fungere på engelsk.

Vil kunne lese e-posten din

Bard Extension er altså en funksjon som lar Bard interagere med dine øvrige nettbaserte Googleapplikasjoner, slik som Gmail, Docs, Kartfunksjonen, YouTube og lagringsenheten Drive. Det betyr i praksis at du kan be Bard lese e-posten din, og finne frem informasjon du leter etter der.

Med andre ord vil den kunne hente ut informasjon om den kommende ferieturen din, og vise deg en YouTube-video fra stedet du skal reise til i én og samme samtale.

Under en pressebrief dagen før lansering, bedyret Google at Bard ikke ville lese e-poster den ikke ble bedt om å lese. Samt at dette ikke var informasjon som skulle kunne leses av et menneske - selv om dens interaksjon med din e-post vil kunne brukes til å videreutvikle selve verktøyet.

Kamera Google

Faktasjekker egne utsagn

Kamera Google

Den andre funksjonen som lanseres er «Google it», som er Bards evne til å faktasjekke seg selv.

Dette er en funksjon hvor Bard/ Google enten markerer svar Bard gir som grønne eller oransje. Grønn betyr at verktøyet er ganske sikker på innholdet, og indikerer hvilke sider som opplyser om det Bard hevder.

Den oransje markeringen betyr derimot at Bard ikke er helt sikker på om dens eget utsagn er helt riktig.

Fortsett samtalen og få svar på bildesøk

I tillegg til de to nye funksjonene, vil Bard også kunne fortsette en samtale, som noen andre påbegynte. Altså, hvis noen sender deg en dialog de har hatt med Bard, vil du kunne fortsette samtalen hos deg. På denne måten vil du kunne fortsette å samarbeide om en utvikling, sammen med andre, hevder Google.

Videre skal bildeopplasting via Google Lens, Google-søk bilder som svar bli tilgjengelig. Samt også muligheten til å korrigere Bards svar ut ifra om du vil ha dem enklere, lengre, kortere, mer uformell eller profesjonell på tvers av alle de støttede språkene.

Mer om BardGoogle