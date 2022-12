Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

LGs nye kunst-TV-er tar opp kampen med Samsungs «The Frame»

LG Objet Collection Easel og dens inspirasjon. Kamera LG

Vegar Jansen

De siste årene har Samsung gjort suksess med sine litt mer «kunstneriske» og utradisjonelle TV-er, og LG har nå fulgt etter med sin «Objet Collection» – som i første omgang inkluderer modellene Posé og Easel.

Nå har disse også kommet til det nordiske markedet, og tanken bak er at dette er TV-er som i større grad enn andre fjernsynsapparater skal være en del av selve interiøret.

Disse vil nok derfor appellere mest til deg som er klar for å skrote den gamle TV-benken og prøve en litt annerledes plassering av skjermen.

Posé: Ikke redd for baksiden

LG Objet Collection Posé. Oh la la! Kamera LG

Hvis du synes du har sett Posé tidligere så kan vi bekrefte at den har bein som gjør at den ved første øyekast minner svært om Samsungs seks år gamle Serif TV. Men egentlig stopper det ved beina, for mens Serif TV ser ut som en hylle, minner Posé i større grad om en tavle.

Siden den faktisk har «oppslagsplass» på baksiden, står den helt fritt til å kunne brukes som en slags tavle også – gitt at du da har et hjem som kan dra nytte av en slik funksjon og bruke den som en TV i tillegg.

Her kan vi kanskje heller la bildene tale for seg selv.

Rent teknisk sett snakker vi her om en 120 Hz OLED-TV med 4K-oppløsning. Den kommer i størrelser på 42, 48 og 55 tommer og drives av LGs α9 Gen5 AI-prosessor i 4K – noe som sammen med operativsystemet webOS Smart-TV gjør den til en ganske kapabel TV.

Høyttalere er selvsagt integrert. Spesifikasjonene sier 40 watt og 4.0-kanals lyd.

Prisene på Posé starter godt i underkant av tyve tusenlapper.

Easel: Kan dekkes til

LG Objet Collection Easel er en 65-tommers OLED. Kamera LG

Dersom Posé fikk deg til å heve litt på øyenbrynene, er Easel en modell som kanskje vil få deg til å kikke på to og tre ganger på bildene før du helt forstår konseptet.

Her får vi noe LG kaller «staffeli-design», som i praksis involverer en rammeinspirert fot og et motorisert stoffdeksel som kan dekke hele eller deler av TV-skjermen når den ikke er i vanlig bruk.

Men en slik skjerm er jo egentlig ikke ment å gjemmes bort, så TV-en har to moduser: Full View og Line View. Sistnevnte lar kun den øvre delen av skjermen være synlig. Der kan du få informasjon som dato, klokkeslett og vær i en rekke ulike design.

Line View skal også fungere som et grensesnitt der det er mulig å sette på musikk og for eksempel få opp en skjermsparer som visualiserer lyden.

Easel i Line View-modus. Kamera LG

Men ellers er det Full View som gir den store skjermgleden, og hvis det ikke er noe bra å se på ellers har den også en gallerimodus hvor du ifølge LG kan oppleve «et mesterverk i form av minimalistiske videoer med naturbilder». Du kan velge å feste den til veggen eller å lene den på veggen i inntil fem graders vinkel.

Spesifikasjonsmessig har Easel svært mye til felles med Posé, men her får vi en større skjerm med 65 tommer og visstnok mer lyd med 80 watt i 4.2-kanals konfigurasjon.

Med større skjerm får vi også høyere pris – regn med å punge ut i overkant av tretti høvdinger for denne modellen - selv om den for tiden er på tilbud til under 20.000.

