Ny iPhone 14? Apple varsler om feil på dag én

Oppdaterer den nå.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Fredag startet salget av iPhone 14 i både vanlig og Pro variant. Dersom du var tidlig oppe og allerede sitter hjemme og leker deg med din nye mobiltelefon, er det første rådet fra Apple selv at du oppdaterer enheten din til iOS 16.0.1.

For selv om operativsystemet iOS 16 ikke er mange dagene gammelt, har det visstnok sneket seg med noen feil som rammer nettopp iPhone 14.

Det kanskje største problemet da iMessage, som kan få problemer med å aktivere skikkelig. Dette kan igjen føre til at du hverken kan motta FaceTime-anrop eller meldinger via iMessage.

Du risikerer altså å rammes av «grønne bobler», og det helt ufortjent.

Andre symptomer kan være at samtaler deler seg i flere tråder, eller at mottageren kan få inntrykk av at meldinger kommer fra feil konto.

Løsningen på dette skal altså finnes i iOS 16.0.1, og hvis du stadig har trøbbel med iMessage etter dette, bør du ta en kikk på denne hjelpesiden for tips til hva du kan gjøre med saken.

Merk: Det ser ikke ut til at disse problemene har rammet noen andre enn sylferske iPhone 14-eiere.

Foruten dette med iMessage og FaceTime nevner Apple spesifikt at iPhone 14 Pro Max kan være rammet av litt uskarpe bilder under zooming. I tillegg kan det være noe som ikke fungerer så godt ved bruk av enterprise-kontoer. Men altså, dette fikses i hvert fall med iOS 16.0.1.