Reklame-Netflix vil komme med mindre innhold

Shuffle-knappen til Netflix kan få mindre å velge blant om du velger det kommende reklamefinansierte Netflix-abonnementet.

At Netflix er i ferd med å lansere et billigere abonnement med reklame vet vi , men nå bekrefter Netflix at den reklamefinansierte løsningen ikke vil ha den samme mengden innhold som standard-Netflix.

– I dag kan vi inkludere den store majoriteten av hva folk ser på Netflix i det reklame-støttede nivået. Det er noen ting som ikke går, og noen ting vi er i samtaler med studioene om, men om vi lanserte produktet i dag ville kundene hatt en veldig god opplevelse. Vi kommer til å klarere noe mer innhold, definitivt ikke alt, men jeg tror ikke det er noe stort minus for virksomheten, sa Netflix-sjef Ted Sarandos i en konferansesamtale etter Netflix’ kvartalsresultater tirsdag.

Mistet en million brukere

Alt av innhold Netflix produserer selv, som Stranger Things, Squid Game og Sex Education, vil nok være tilgjengelig, mens innholdet Netflix lisensierer fra andre studioer og produsenter altså må klareres spesifikt når det er snakk om en reklamefinansiert tjeneste. Det kan for eksempel være The Office eller How to Get Away with Murder.

Den billigere og reklamefinansierte Netflix-varianten kom opp som et svar på fallende abonnementstall for tjenesten i de siste kvartalene. I årets første kvartal tapte Netflix rundt 200.000 abonnenter, mens tallet var nærmere en million i andre kvartal.

Reklame-Netflix skal lanseres en gang tidlig neste år, er planen, og selskapet sier de sannsynligvis vil starte i «en håndfull markeder hvor pengebruken på reklame er markant».

Lanserer ekstra «hjem» du må betale for

Denne uken ble det også klart at Netflix utvider sin innsats for å stoppe passorddeling blant medlemmene, altså at man deler kontoen sin med noen man ikke bor sammen med. Tidligere i år lanserte de en test hvor de åpnet for å legge til underkontoer på abonnementet sitt for en liten kostnad, og nå eksperimenterer de med å «legge til et hjem» på kontoen.

Testen, som er live i Argentina, Den dominikanske republikk, El Salvador, Guatemala og Honduras, innebærer at hver Netflix-konto har ett «hjem» hvor du kan strømme innhold. Om du bruker kontoen din utenfor hjemmet i mer enn to uker, vil du måtte betale snaue tre dollar eller cirka 30 kroner for å legge til et ekstra hjem. Bruk på mobil, nettbrett eller bærbar PC er unntatt, understreker Netflix - det er kun snakk om faste enheter som TV-er, strømmebokser, spillkonsoller eller annet.

På kundestøttesidene forklarer selskapet at de bruker informasjon om IP-adresser, enhetsidentifikatorer og generell kontoaktivitet for å avgjøre hva som er et hjem, og anbefaler blant annet å skru av VPN-tjenester om du får beskjed om at kontoen brukes for mange steder.

Kunder med Basic-planen til Netflix kan legge til ett ekstra hjem, Standard inntil to og Premium inntil tre.

– Det er flott at våre medlemmer elsker Netflix’ filmer og TV-serier så mye at de ønsker å dele dem bredt. Men dagens utbredte kontodeling mellom husholdninger undergraver vår langsiktige evne til å investere i og forbedre tjenesten, skriver Chengyi Long, Netflix’ direktør for produktinnovasjon, i en melding.

Netflix påpeker imidlertid at de ikke vil rulle ut tjenesten i andre land før de har en bedre forståelse av hva som er «enklest for medlemmene».