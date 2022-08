Slik kan du slippe alle «foreslåtte innlegg» på Instagram

...i alle fall i 30 dager.

Instagram har vært i hardt vær i det siste, med kritikk blant annet fra Kardashian/Jenner-søstrene og generell misnøye med selskapets siste endringer.

Så langt gikk det at Instagram-sjef Adam Mosseri forrige uke måtte gå ut og erklære at selskapet ville skrote endringene de hadde gjort og gå tilbake til tegnebrettet.

Endringene kommer

Retretten til tross: Mosseri var tydelig på at en større overgang til video og mer Instagram-foreslått innhold i appen var kommet for å bli, det var bare hvordan de skulle gjøre det som skulle revurderes. Den samme overgangen skjer for øvrig på mortjenesten Facebook i disse dager.

Men om du irriterer deg grønn over alt innholdet i Instagram-feeden som ikke stammer fra venner og andre kontoer du følger, så finnes det faktisk en fiks - om enn en midlertidig en. Du kan nemlig «blokkere» Instagram fra å vise deg foreslått innhold i 30 dager av gangen.

Det fortalte Mosseri selv i en Instagram-story forrige uke, først omtalt av The Verge.

Noen får, andre ikke

Det virker imidlertid som om det kun er enkelte brukere som har muligheten: Undertegnede fikk valget på sin Instagram-konto, mens det er flere andre i redaksjonsmiljøet som ikke har det.

Dette er uansett fremgangsmåten:

Skroll deg ned til et foreslått innlegg i Instagram-flyten din. Du finner dem vanligvis under en eller annen forklaring på hvorfor du ser dem, som at du har likt et liknende innlegg. (Du kan ikke bruke denne fremgangsmåten på foreslåtte «reels», så du må passe på at det er snakk om et vanlig Instagram-innlegg).

Klikk på X-en til høyre over innlegget.

I menyen som kommer opp kan du så velge å slumre alle foreslåtte innlegg i 30 dager.

Slik får du Instagram til å kutte ut foreslåtte innlegg i en hel måned.

Ta-da! Du kan nyte Instagram uten «støyen» i en hel måned. Det er imidlertid greit å være klar over at du fortsatt vil få foreslåtte reels, i tillegg til at du naturligvis ikke slipper unna annonsene i feeden.

Dette er for øvrig ikke den eneste måten å få en mer uforstyrret Instagram-opplevelse på.

Du kan også trykke på Instagram-logoen øverst i venstre hjørne og velge «Følger» - omtrent med samme resultat som fremgangsmåten over. Eneste minus er at du må reaktivere Følger-feeden hver gang du laster Instagram.