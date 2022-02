Blizzard planlegger Warcraft-spill for mobilen

Nei, vi aner ikke hvordan den kommende mobiltittelen i WoW-universet vil se ut.

Blizzard planlegger et Warcraft-mobilspill i løpet av året. Dette kommer for en dag ved finlesing av en regnskapstung pressemelding fra Activision Blizzard.

Per nå kjenner vi altså ikke til noen detaljer utenom det selskapet selv skriver, nemlig at:

– Blizzard planlegger betydelig nytt innhold for Warcraft-franchisen i 2022, inkludert nye opplevelser i World of Warcraft og Hearthstone, og skal få helt nytt mobilt Warcraft-innhold til spillernes hender for første gang.

Så det eneste som er sikkert er at det er Warcraft, og at det er for mobilen.

Så her kan vi snakke om alt fra en lettbeint spinoff med Warcraft-tema til å kunne se gamle RTS-gleder om igjen i et mer mobilt format.

Det som i hvert fall er sikkert, er at populære mobilspill er meget god butikk og betyr klingende mynt i kassa for både spillutvikler og investorer.

Derfor er det ikke så merkelig at dette er informasjon som dukket opp i forbindelse med presentasjonen av regnskapstall.

En annen grunn til at dette ikke snarere først blir luftet under Blizzards nokså faste spillarrangement Blizzcon, kan være at selskapet er usikre på mottagelsen fra World of Warcraft-miljøet.

De vil nok helst unngå lignende fadeser som fra Blizzcon 2018, da publikum i hovedsak reagerte med sjokk og vantro under presentasjonen av mobilspillet Diablo Immortal.

Rolige takter før oppkjøp

Activision Blizzard gjør heller ikke noe stort nummer ut av regnskapstallene sine, ettersom den kun kommer i form av en pressemelding.

Dette kan naturligvis ha å gjøre med den andre store nyheten som surrer rundt Activision Blizzard i disse dager, som jo er at Microsoft kjøper hele moroa for svimlende 600 milliarder kroner.

Dette inkluderer selvfølgelig World of Warcraft-universet.

