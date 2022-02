Model Y slo Jeep på hålken

Bakketestet Tesla mot heftig offroad-pickup.

Slik så det ut da Youtube-kanalen Tommy L Garage testet Model Y på speilhålken i oppoverbakke.

YouTube fylles opp av mer eller mindre spenstige vintertester av elbiler. Sist ut i rekken er en test av Tesla Model Y mot en Jeep Gladiator – sistnevnte en kraftig pickup med firehjulstrekk.

Youtuber Tommy L. viser frem de to bilene i en fullstendig islagt oppkjørsel med litt bakke. Begge bilene står på piggfrie helårsdekk, og spørsmålet er forholdsvis enkelt; hvilken kommer seg opp bakken uten problemer?

Testen foregår ikke på kontrollert bane, og bilene både er forskjellige og har veldig forskjellige dekk. Dermed havner testen i listen over forsøk man bør ta med en liten klype salt. Likevel er flere av Jeeps bilmodeller amerikanske offroad-legender, som har rykte på seg for å ta seg frem der andre biler blir stående. I videotesten aktiveres også sperren slik at bilen trekker likt på alle fire hjulene.

Forskjeller i dekkvalitet?

Der Model Y-en nokså problemfritt kjører på isen, inkludert et kort stopp før den starter igjen – sliter Jeepen langt mer. Den kommer seg et stykke, men etter et kort stopp glir den bakover og kommer seg ikke av sted igjen. Selv ikke etter en solid dose veisalt på isen foran seg flytter Jeepen seg av flekken.

Begge bilene skal ifølge Youtuberen ha gode dekk, men i kommentarfeltet til videoen påpekes det likevel at dekkene til Jeepen ikke nødvendigvis er like gode på is.

Det kan også synes som Teslaen får til å slippe noe mindre krefter ned mot bakken enn Jeepen, der Gladiator-modellene er kjent for å ha store V6-motorer.

Testet Model 3 med «forhjulstrekk»

For kort tid siden fikk vi også se en sammenligning av hvordan Teslas heftigste variant av Model 3 klarte seg på snøføre, med ulike grader av forhjuls-, bakhjuls og firehjulstrekk. I Performance Edition av 3-ern kan føreren stille på kraftfordelingen på hjulene og «simulere» en forhjuls- eller bakhjulsdrevet bil. Eller altså kjøre den med trekk på alle fire, slik den normalt brukes.

Kanskje ikke så overraskende var det rundetidene med firehjulstrekk på som ble raskest.

