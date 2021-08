Tesla utsetter Cybertruck til 2022

Teslas Cybertruck ser ut til å få en viss forsinkelse. Til Norge kommer den foreløpig uansett ikke. Tesla

Stein Jarle Olsen 9 Aug 2021 07:50

Siden lanseringen i 2019 har Tesla sagt at pickup-modellen Cybertruck skulle komme til markedet mot slutten av 2021. Nå er leveransene utsatt til 2022, ifølge Teslas bestillingsprosess på nett.

På de amerikanske nettsidene heter det bare 2022, mens formuleringen på den norske nettsiden er «Du vil kunne fullføre konfigurasjonen etter hvert som produksjonen nærmer seg sent i 2022». Det heter det samme om alle de tre modellene, selv om budskapet tidligere har vært at utgavene med henholdsvis to og tre motorer ville produseres først.

I Texas

Det var Electrek som skrev om saken først. De påpeker at Tesla så sent som i kvartalsresultatene som ble sluppet i juli holdt seg til den samme tidslinjen som før, og skrev at Cybertruck-produksjonen ville starte på fabrikken i Texas etter oppstart av Model Y-produksjonen.

Fabrikken, som ligger i Austin, er fortsatt i byggefasen, og det er knyttet en viss prestisje til hvilken av fabrikkene som åpner først: Austin eller den nye fabrikken i Berlin i Tyskland.

Opprinnelig var jo planen at Model Y for det europeiske markedet skulle produseres i Berlin, men forsinkelser har gjort at Tesla valgte å tilby norske og europeiske kunder Kina-produserte Model Y for leveranser i august i stedet for å vente på Berlin-produserte biler.

Slik ser reservasjonssiden for Cybertruck ut nå. På den amerikanske siden heter det bare at den skal produseres i 2022. Skjermdump

Tøff konkurranse

Tesla er for øvrig ikke de eneste som har opplevd forsinkelser i pickup-produksjonen. Konkurrenten Rivian meldte nylig at de måtte utsette leveransene på sin R1T fra juli til september i år, blant annet takket være coronapandemien.

Med leveranser neste år vil Cybertruck dessuten havne midt i kryssilden fra en rekke konkurrerende modeller. Hummer EV er et eksempel, og ikke minst Fords F-150 Lightning, den elektriske versjonen av den mestselgende bilen i USA hvert år de siste drøye 40 årene.

Om bilen noen gang kommer på norske veier er foreløpig også usikkert - til tross for at Tesla hele veien har hatt åpent for reservasjoner også her. Musk sa eksempelvis til Automotive News i fjor at bilen ikke ville produseres for Europa , ettersom den ville klare veldig få av EUs regler. På Twitter har han imidlertid meldt at det er «veldig sannsynlig» med en mindre versjon på sikt.

Tesla har for øvrig samlet godt over en million reservasjoner for Cybertruck så langt. Rundt en kvart million av disse skal ha vært i Europa.