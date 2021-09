Sier Apples nyeste iPad Mini har et lite skjermproblem

Testere varsler om «Jelly scrolling».

I midten av september slapp Apple sine nye iPhoner (som vi naturligvis har testet), i tillegg til to nye iPader: iPad og iPad Mini.

Nå viser det seg at den nye iPad Minien, som kommer med både nytt design og oppdatert maskinvare, kan ha et lite skjermproblem.

Flere nye brukere melder nemlig om et fenomen kalt «jelly scrolling». Det vil si at det oppleves som at skjermen beveger seg i gelé mens man skroller, fordi halvparten av skjermen oppdaterer seg bitte litt tregere enn den andre.

Mest synlig når man skroller

Det skal bare være synlig når man holder iPad Minien i portrettmodus, ikke landskap, og mest tydelig hvis man skroller i teksttunge områder. Ikke når man for eksempel ser på bilder eller film.

Feilen ser ut til å først ha blitt rapportert om av The Verge-journalisten Dieter Bohn på Twitter, som har fått iPad Minien til test fra Apple:

Verifiserte feil i Apples butikk

I ettertid har også flere andre brukere rapportert om det samme problemet på Macrumors forum. Hvorvidt de hadde lagt merke til feilen uten å ha fått det pekt ut til seg er ikke godt å si, men flere skriver at nå som de har sett feilen, klarer de ikke å ignorere det.

Journalisten Tim Hardwick hos Macrumors skriver at de dro til en Apple-butikk for å gjenskape problemet, og merket samme problem på samtlige iPad Minier på utstilling i butikken.

Dette er for øvrig ikke et nytt fenomen, og vi oppdaget for eksempel det samme i første generasjon av Samsung Galaxy Fold da vi testet den.

Sier samme feil eksisterer i iPad Air

Den velkjente «lekkeren» Jon Prosser poengterte for øvrig at den nyeste iPad Air som ble sluppet i fjor også har samme skjermproblem. I dens tilfelle ble det imidlertid aldri gjort noen sak ut av opplevd «jelly scrolling», noe som kanskje tyder på at feilen ikke er så dramatisk som noen nå hevder for iPad Mini.

Ettersom feilen fortsatt skal være synlig på iPad Air fra i fjor, er det usikkert om den kan fikses med en programvareoppdatering.

Vi har ikke fått iPad Mini til test helt ennå, og kan ikke verifisere problemet. Så fort vi får testet den vil vi naturligvis nevne dette i testen, og se om problemet også er gjeldende i enhetene sendt til Norge.

Vi har også kontaktet Apple for en kommentar og spørsmål om problemet kan fikses. Vi oppdaterer saken så fort vi hører noe.