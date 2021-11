Advarer mot elbil-hurtiglading hvis du har pacemaker

Bilprodusenter bekrefter problematikken.

Bilprodusenter advarer mot at du lader elbilen din om du har pacemaker i sine brukerveiledninger, melder Motor.

Advarselen ble oppdaget i forbindelse med at en av nettstedets lesere hadde sjekket i brukerhåndboksen for sine nye Mitsubishi i-MiEV – siden personen selv hadde fått operert inn pacemaker for to år siden.

Det viser seg at produsenter som Kia, Peugeot, Toyota, Tesla, Volvo og Polestar også – i tillegg til Mitsubishi – har tilsvarende advarsler for sine elbiler. Og det er spesielt hurtigladere som gjør deg ekstra utsatt. Dette fordi disse laderne produserer veldig høy elektromagnetisk støy, som igjen kan være med å påvirke pacemakeren din.

Polestar og Kia bekrefter advarsel

En pacemaker inneholder et lite batteri som er operert inn i brystet på hjertepasienter. Pacemakeren overvåker hjertet og brukes om hjerte slår for langsomt, eller hvis det stopper, ved å sende små strømstøt for å få det til å slå igjen.

Motor har vært i kontakt med blant annet Polestar i Norge som bekrefter at de advarer pacemakerbrukere. Likevel forsikrer selskapet om at det ikke innebærer noen risiko å kjøre elbil eller å lade mobilen via den trådløse laderen i kupeen. Uttalelsen kommer etter at selskapet har sjekket med sin egen utviklingsavdeling i Storbritannia.

Også Kia bekrefter at det kan være fare forbundet med å spesielt hurtiglade.

Til Motor sier selskapet at er muligheter for forstyrrelser av andre elektriske apparater rundt spesielt hurtigladere. Men også Kia påpeker at det ikke er noen direkte fare å sitte i en elbil med tanke på at du for eksempel kan lade mobilen trådløst.

Les også Starlink-antenner har blitt oppdaget ved flere Tesla-superladere

Ingen kjente tilfeller

I kjølvannet av oppdagelsen rykker nå Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) ut og krever at bilbransjen og helsemyndighetene rydder opp.

– Dersom personer med pacemakere er utrygge på å kjøpe elbil, enten grunnet advarsler eller fordi det er en problemstilling, bør både bilbransjen og helsemyndighetene avklare hvorvidt det er en reell fare for personer med pacemaker å benytte elbil, sier Kommunikasjons- og markedssjef Martin Steen til Motor.

Også NAF har den siste tiden fått flere henvendelser fra sine medlemmer som bruker pacemaker. Likevel skal det ifølge LHLs hjertefaglige rådgiver, Mona Tjordal, ikke hørt om mennesker med pacemaker som har hatt fått problemer med moderne biler.

Ifølge NHI så hadde 23 300 personer i Norge pacemaker i 2016.

(Kilde: Motor)

Les også Tesla har levert flere biler med manglende deler