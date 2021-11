Forsinker kryptering til 2023

Facebook og Instagram får funksjonen mye senere enn lovet.

Ettersom internettet blir stadig mer omfattende og inngripende i manges liv, blir kryptering og beskyttelse av privatlivet enda viktigere. Og nettopp kryptering melder nå The Guardian om at vi må vente enda en stund lenger på om vi bruker Facebook og Instagram.

Meta, selskapenes nye moderselskap, planla opprinnelig å lansere ende-til-ende-kryptering på sine plattformer innen 2022, men skriver nå at dette tidligst vil skje «en gang i 2023».

WhatsApp, en tjeneste også eid av Meta, har hatt slik kryptering på plass i flere år nå, i likhet med mange andre meldingstjenester. Dette er også viktig for mange brukere i land der myndighetene overvåker og sporer informasjon, og er grunnen til at meldingsapper som krypterte Telegram fikk så stort fotfeste i eksempelvis Russland.

Så hvorfor forsinkes da samme funksjonalitet i Metas betydelig mer populære meldingstjenester?

Frykter at kryptering skal skjule overgrep

Facebook, nå Meta, har lenge ønsket kryptering i flere av sine tjenester.

Ifølge The Guardian skal én av hovedgrunnene være at britiske myndigheter frykter ny krypteringsteknologi skal bane veien for overgrep og deling av ulovlig materiale som barnepornografi. Kryptering hindrer innsyn i personers privatliv, og vil således også kunne gjøre det enklere å skjule forbrytelser også.

Den britiske innenriksministeren har sågar gått ut og sagt at planene om kryptering «rett og slett ikke er akseptable», og britiske organisasjoner som jobber mot overgrep mot barn har også gått hardt ut mot teknologien.

Kryptering blir det uansett på ett eller annet tidspunkt, men ifølge sikkerhetssjefen i Meta, Antigone Davis, vil Facebook og Instagram ta tiden de trenger og «gjøre dette riktig».

– Vi planlegger ikke å fullføre utrullingen av ende-til-ende-kryptering som en standardfunksjon på våre meldingstjenester før en eller annen gang i 2023. [...] Vi er bestemte på å beskytte folks privatkommunikasjon og gjøre dem trygge når de bruker nettet, sa Davis.

Det er dermed mulig at funksjonen blir rullet ut som et tilvalg eller i en betaversjon tidligere, men ikke blir automatisk aktivert før i 2023. Allerede nå er tale- og videosamtaler over Messenger fullstendig kryptert, men tekst er stadig ubeskyttet.

