EU vil tvinge Apple - og alle andre - til å bruke USB-C

Skal Apple få fortsette med Lightning-tilkoblingen på iPhone? Nei, mener EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen har lansert et forslag som vil tvinge produsenter av smarttelefoner og det meste annen småelektronikk til å bruke USB-C som ladeløsning.

Det vil eksempelvis bety at Apple ikke kan bruke sin Lightning-standard på sine iPhone-telefoner, mens de fleste av konkurrentene allerede har byttet til USB-C og ikke vil bli rammet i samme grad.

Kommisjonen vil også at de samme reglene skal gjelde andre enheter som nettbrett, hodetelefoner, kameraer og portable høyttalere. Her skal det også sies at svært mange har gått over til USB-C for lenge siden. Apple bruker også USB-C både på en del av sine iPad-modeller og på MacBook.

Kompatible hurtigladere

Produsentene vil også måtte gjøre de ulike hurtigladestandardene sine kompatible med hverandres enheter, uten at produsenter kan begrense effekten produkter fra andre merker vil kunne lade med.

Det vil også bli påkrevd at produsenter opplyser om hvilken effekt enheten kan lade med, og om den i det hele tatt støtter hurtiglading. Det skal gjøre det enklere for forbrukere å avgjøre om en eksisterende lader vil gjøre nytten også med den nye enheten.

Kommisjonen vil i tillegg at det skal bli mulig å kjøpe nye produkter uten ladekloss, noe vi allerede har sett på en del mobiltelefoner, deriblant Apple sine.

Den nye iPhone 13-serien kommer fortsatt med Lightning-tilkobling, tross at ryktene har pekt i retning USB-C i flere år allerede.

– Tiden er moden

Formålet er selvfølgelig å redusere mengden elektronisk avfall vi produserer. EU-kommisjonen anslår dessuten at forbrukerne kan spare 250 millioner euro, rundt 2,5 milliarder norske kroner, i året på å slippe å kjøpe ladere. Ifølge EU-kommisjonen eier en gjennomsnittlig forbruker tre mobilladere, og bruker to av dem jevnlig.

– År etter år med arbeid for å få bransjen med på en frivillig ordning har brakt antallet mobilladere ned fra 30 til tre i det siste tiåret, men har ikke klart å levere en komplett løsning, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Digitaliseringsdirektør Margrethe Vestager er enda tydeligere:

– Vi ga bransjen massevis av tid til å komme opp med sine egne løsninger, nå er tiden moden for lovmessig handling for en felles lader. Dette er en viktig seier for forbrukere og miljøet, og på linje med våre grønne og digitale ambisjoner.

Kun i den ene enden

Foreløpig gjelder standardiseringsforslaget kun den enden av kabelen som går inn i telefonen, ikke den delen du plugger inn i selve ladeklossen. Målet er likevel at begge deler skal følge samme standard, og kommisjonen opplyser at det vil bli tatt tak i senere i år.

En oppdatering av radioutstyrsdirektivet, som forslaget er en del av, vil nå måtte bli vedtatt i EU-parlamentet. Parlamentet tok imidlertid allerede i fjor initiativ til liknende regler, og oppfordret EU-kommisjonen til å legge frem et nytt regelverk snarest mulig. Avstemningen der hadde et overveldende flertall for en felles ladeløsning, så sannsynligheten for at forslaget blir vedtatt er høy. Parlamentet ville opprinnelig at forslaget skulle legges frem i fjor sommer, men det har altså tatt til nå å få det på bordet.

Om direktivet blir vedtatt vil produsenter få en overgangsperiode på to år før reglene trer i kraft. Slike direktiver blir vanligvis også innlemmet i norsk lov. Det eksisterende radioutstyrsdirektivet ble en del av norsk lov i 2016.

Apple, som altså ser ut til å bli rammet hardest av direktivet, sier til Reuters at de er uenige.

– Vi forblir bekymret over at streng regulering for bare en type tilkobling begrenser innovasjon i stedet for å stimulere til den, som følgelig skader forbrukere i Europa og rundt i verden, skriver de i en uttalelse.

En del har for øvrig spekulert i at Apple vil vri seg rundt kravet ved å lansere kommende iPhoner uten ladeport i det hele og store, og i stedet kun lene seg på trådløs lading. Trådløs lading er ikke omfattet av EU-kommisjonens forslag.

