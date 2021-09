Apple vs. Epic-rettssaken er over

Må endre «kjøp i app»-restriksjoner.

Det har gått over et år siden Apple kastet Fortnite ut av App Store, og spillselskapet Epic saksøkte dem for å drive monopolvirksomhet.

Fredag falt dommen, og nøyaktig hvem som vant kommer an på hvem du spør. For til tross for at Apple blir nødt til å justere restriksjonene de har på «kjøp i app», mener de selv at de vant en knusende seier.

Fremover vil utviklere kunne lenke ut av iOS-apper for kjøp av tjenester, noe som tidligere har vært forbudt. Apple har ønsket at alle kjøp i appen skal gjøres via App Store, slik at de kan ta 30 prosent av inntektene. Dette skal altså endres nå, og utviklerne kan ta alle inntektene selv.

Må tilbakebetale penger til Apple

Dette kan sees på som en seier for Epic, men likevel tapte de i sin påstand om at Apple drev med monopolvirksomhet, og at de ble kastet ut av App Store på feilaktig grunnlag. Dommeren Yvonne Gonzalez Rogers mener Epic brøt Apples retningslinjener som de hadde signert, og at Apple var i all sin rett da de utestengte Epic.

I samme slengen blir Epic dømt til å betale Apple deres andel av inntjeningen mens Epic åpnet opp for kjøp utenfor App Store. Det skal utgjøre cirka 3,6 millioner dollar – drøyt 31 millioner kroner.

Epics påstand om at Apple hadde et monopol ble også slått ned.

– Bevisene tyder ikke på at Apple er nært en overveldende markedskraft, eller monopoltilstand, skriver dommeren.

Apple: – Overveldende seier

Det er delen om monopol Apple har hausset opp som det viktigste i saken, og erklærer seg selv som seirende:

– Vi er veldig fornøyde med domstolens kjennelse, og vi anser dette som en stor seier for Apple. Denne avgjørelsen bekrefter at Apples «suksess ikke er ulovlig», som dommeren sa, skriver Apples Senior Vice President i en pressemelding Tek.no har fått tilsendt.

Konklusjonen er ikke noe mindre selvgratulerende:

– Kort oppsummert, dette er en overveldende seier og understreker fordelene ved virksomheten vår, både som en økonomisk og konkurransedyktig motor.

Epic anker

Som varslet på fredag, bestemte Epic seg for å anke avgjørelsen på søndag. De ber en høyere rettsinstans om å plukke opp saken igjen.

Nøyaktig hvordan de skal angripe saken i andre omgang er ikke kjent, men The Verge skriver at de trolig vil fortsette å argumentere for at Apples krav om at alle salg må gå via App Store har vært konkurransehemmende.