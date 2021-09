Apple med hasteoppdatering etter sikkerhetsfeil

MANGE: Feilen som Apple nå fikser har potensielt gitt tilgang til alle mobilens funksjoner for hackerne.

Teknologigiganten har kommet med en ny sikkerhetsoppdatering etter at det ble kjent at alle selskapets telefoner, iPad-er, smartklokker og datamaskiner kan ha blitt hacket med et israelsk hackerprogram.

Det skriver blant andre New York Times.

Feilen ble oppdaget av forskere ved Citizen Lab, en organisasjon tilknyttet universitetet i Toronto, som fant ut av en saudisk aktivists iPhone hadde blitt hacket ved hjelp av det israelske programmet Pegasus. Programmet er utviklet av selskapet NSO-group.

Parter som benytter seg av Pegasus kan få full tilgang til brukernes data, telefonlister, kamera, meldinger og lignende uten at brukeren merker det, skriver avisen.

Citizen lab vil ikke fastslå om det er saudiske myndigheter som har hacket aktivistens telefon.

– Dette programmet kan gjøre alt en iPhone-bruker kan gjøre på deres telefoner og mer til, sier John Scott-Railton i Citizen Lab, ifølge New York Times.

Den kritiske feilen som tillater hackingen har vært tilgjengelig i 1,65 milliarder Apple-produkter siden mars, skriver avisen.

Apple har takket Citizen Lab for at de oppdaget sikkerhetsfeilen.

– Angrep av typen som beskrives er veldig sofistikerte, koster millioner av dollar å utvikle og har ofte kort levetid og blir brukt mot målrettede individer, sier Ivan Krstić, sikkerhetssjef i Apple.

Dette er første gangen en sikkerhetsfeil av denne typen har blitt oppdaget, ifølge AP.

