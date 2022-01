TikTok åpner for å ta betalt

Tester om brukere vil åpne lommeboken for favorittkontoene.

Den sosiale videodelingstjenesten TikTok skal teste om brukere er interessert i å betale for noen av videosnuttene i appen. Det bekrefter en av selskapets ansatte til nettstedet The Information.

TikTok har ikke delt detaljer om hvordan betalingsløsningen skal fungere, nøyaktig når den skal rulles ut eller hvilke brukere som omfattes.

Løsningen er nok uansett tenkt å gjøre det mer attraktivt for de mange innholdsskaperne på plattformen som i dag legger ut videoer gratis. Kanskje i håp om visninger, fremtidige reklameinntekter, sponsormuligheter eller bare «good old fame» for noen.

Dette siste grepet kommer etter at tjenesten rullet ut muligheten til å «tipse» innholdsskapere med småbeløp om du satte pris på videoen deres tilbake i desember.

Det er heller ikke lenge siden tjenesten trappet opp mengden annonser, som nå gjerne popper opp som det første du ser når du åpner appen.

Det er altså tydelig at TikTok er på jakt etter nye inntekter, og til The Verge skriver talsperson for selskapet, Zachary Kizer, på ekte «corporate»-språk at «brukerbetaling er et konsept de tester ut og at de hele tiden tenker på nye måter å hente verdi til samfunnet og berike TikTok-opplevelsen».

Kan ødelegge engasjementet

The Verge poengterer at TikTok står overfor et dilemma når det kommer til begrensning av innhold til en liten gruppe betalende.

Hemmeligheten bak at tjenesten har blitt så populær, og nærmest avhengighetsskapende, ligger i hvordan algoritmen dens analyserer innholdet du ser på og så gir deg enda mer av det du og andre med samme smak liker. Blant annet basert på om du liker eller deler videoen, bruker tid på å se den eller ruller rett videre.

Dersom innholdsskapere ikke lenger føler seg tjent med å dele sitt beste innhold med alle, men heller begrenser det til betalende brukere som de tjener mest på, risikerer de ikke bare å få færre «likes» og abonnenter til sine egne kontoer. De risikerer også å amputere hele algoritmen TikToks suksess er bygget på, ettersom den da må nøye seg med å servere nye brukere mindre engasjerende åpent innhold.

La oss håpe de finner en løsning slik at vi fortsatt finner kvalitetsinnhold som videoen under fra Viva La Dirt League åpent i fremtiden:

Også Instagram vil ta betalt

Nyheten om at TikTok vil teste brukernes betalingsvilje kommer for øvrig samme dag som det ble kjent at også Instagram legger opp til at innholdsskapere kan ta inntil 100 dollar – eller omtrent 880 kroner – for eksklusivt innhold.

Etter planen vil Instagram ta en del av innholdsskapernes brukerskapte inntekter i løpet av 2023. Det er ikke kjent om TikTok vil gjøre det samme, eller når de eventuelt begynner å ta seg betalt, men det er vel relativt sannsynlig at de tenker i samme baner som konkurrenten.