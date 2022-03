Samsung har blitt kastet ut av Geekbench

Har fjernet Galaxy S22, S21, S20 og S10 fra sine resultatlister.

I forrige uke ble det hevdet at Samsung begrenser hastigheten på flere av sine nyeste mobiltelefoner. Dette har fått Primate Labs, skaperne av det populære testprogrammet Geekbench, til å reagere.

Selskapet har nå «svartelistet» disse mobiltelefonene og derfor fjernet ytelsestallene for flaggskipmodellen S22, og samtidig brukt øksen til å kutte vekk resultatene for Galaxy S10, S20 og S21.

På Geekbench-hjemmesidene finner vi nå disse modellene helt nederst på resultatsiden, listet under «excluded devices» – en tvilsom ære de deler med noen få andre modeller.

For dette er ikke den første gangen Primate Labs ser seg nødt til å ekskludere visse modeller. I fjor sommer ga de for eksempel samme behandling til OnePlus 9 og 9 Pro.

Merk for øvrig at Galaxy Note- og A-seriene ikke er på den samme lista, ettersom disse visstnok ikke har det samme problemet.

Problem med GOS?

Det Primate Labs mener, sammen med en rekke brukere, er at problemet ligger i en tjeneste som kalles GOS – eller Game Optimizing Service. Dette kjører på flere av Samsungs nyere mobiltelefoner, og mens Samsung selv hevder at tjenesten optimaliserer spill og hindrer overoppheting, mener andre at GOS kan redusere skjermoppløsningen og ytelsen til en mengde apper – rundt 10.000 i tallet – der de fleste appene faktisk ikke er spill i det hele tatt.

Noen av mobiltelefonene som nå er ekskludert fra Geekbench-listene.

Problemet er, slik Primate Labs ser det, at disse mobiltelefonene ved hjelp av GOS jukser i testene ved å senke ytelsen i de aller fleste andre apper, mens blant annet Geekbench er «hvitelistet» og får lov til å gå for full maskin.

Dette mener Primate Labs gir et falskt bilde av den faktiske ytelsen, og har derfor bestemt seg for å ekskludere disse mobiltelefonene fra sine lister.

Det høres kanskje merkelig ut å implementere en funksjon der ytelsen i de fleste tilfeller senkes – men dette kan også bøte på problemer som ellers kan oppstå med slikt som varmegang eller kort batteritid.

Samsung: – Ikke GOS

Samsung selv hevder at GOS-tjenesten ikke har noe med saken å gjøre, og lover å komme med en oppdatering som skal gi brukerne mer kontroll med ytelsen i spillapper.

– Vår prioritet er å levere den beste mobilopplevelsen til forbrukere. The Game Optimizing Service (GOS) er utviklet for at spillapper skal oppnå god ytelse, samtidig som enhetens temperatur kontrolleres på en effektiv måte. GOS administrerer ikke ytelsen til apper som ikke er spill. Vi setter pris på tilbakemeldingene vi får om produktene våre, og etter en grundig vurdering vil vi nå i løpet av kort tid komme med en programvareoppdatering slik at brukerne kan kontrollere ytelsen samtidig som de bruker spillapper, skriver PR-talsperson Petter W. Daling i Samsung Norge i en e-post til Tek.no