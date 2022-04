Pornotrøbbel for Twitch

Brukere betalte for å anbefale sexstrømmer.

Porno er egentlig bannlyst på Twitch, men det finnes likevel på tjenesten. I forrige uke betalte mange av nettstedets brukere for å vise frem strømmene.

Til vanlig er Amazon-eide Twitch tungt fokusert på gaming, men det finnes også andre typer innhold i sivet. Enkelte strømmere bare «henger» med følgerne sine, mens andre serverer ulike typer lettkledd innhold - og alt mellom. The Verge melder at pornoinnholdet forrige uke fikk en uventet «boost» på nettstedet.

Funksjonen «Boost Train» skulle tillate Twitch-brukerne å betale for økt synlighet til kanaler de liker. Det er altså ikke snakk om at de som sender selv betaler for denne synligheten, men at fansen av en gitt kanal gir penger til tjenesten for å fremme innholdet.

Porno er egentlig bannlyst på tjenesten, men Boost Train gjorde at Twitch-tittere en stund fikk anbefalt porno i oversikten over «Kanaler vi tror du vil like».

Har satt Boost Train på pause

Boost Train-funksjonen er nå skrudd av på grunn av det de kaller sikkerhetsaspekter, uten at det er bekreftet at pausen skyldes pornopromoteringen.

Nakenhet og pornografi er i utgangspunktet ikke innafor Twitch’ retningslinjer, og det har blitt spekulert i om boostingen skyldes rampete brukere som har ønsket nettopp å få det ulovlige innholdet frontet.

Mange typer vågalt innhold

Selv om porno og nakenhet ikke er tillatt på tjenesten betyr det ikke at det mangler på «beslektet» innhold på tjenesten. På Twitch som på Youtube og TikTok kryr det av alt fra ASMR-innhold til «e-girls». Førstnevnte er lavmælte lyder som mange får glede av å lytte til - ofte hvisking, men ikke nødvendigvis. Sistnevnte er typisk sterkt animestiliserte jenter i ganske lett bekledning - gjerne med fargerikt hår.

Alt fra såvidt påkledt bruk av strippestenger til dansende VR-spillere i korte skjørt hører også med når man skal summere opp innholdet som er å finne på disse plattformene.

Innholdet som ble promotert gjennom Boost Train skilte seg imidlertid ut ved å være renspikket pornografi.