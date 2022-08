Samarbeidet mellom Samsung og iFixit er i gang

Nå kan noen Galaxy-eiere fikse mobilen sin selv.

På vårparten i år kunne Samsung melde om et samarbeid med det kjente fiksenettstedet iFixit. Dette skulle gi eiere av Galaxy S20, Galaxy S21 og Galaxy Tab S7+ muligheten til å selv reparere dingsene sine dersom de skulle ha problemer med dem.

Nå har endelig dette selvreparasjonsprogrammet kommet skikkelig i gang, og amerikanske brukere kan nå svippe innom iFixits nettsider for å bestille deler for å løse problemer med slikt som skjerm, batteri, USB-port eller bakdeksel.

Fordelen med et slikt samarbeid er at brukerne er garantert ekte deler av Samsung, mens iFixit bidrar med verktøy og ikke minst instruksjoner som vil gjøre det langt enklere å faktisk gjennomføre en reparasjon.

Prisene varierer selvsagt – fra litt under 70 dollar for de enklere delene til opp mot 240 dollar for en pakke med både skjerm og batteri. Men selv om dette skulle betyr nærmere 3000 kroner her hjemme, vil det nok stadig være å foretrekke fremfor å måtte kjøpe en ny toppmodell.

For den som allerede har verktøyet i orden, er det for øvrig mulig å spare en hundrelapp på å velge bort dette.

Skal utvides

Enn så lenge er det dessverre kun amerikanske brukere som kan benytte seg av det nye reparasjonstilbudet fra iFixit og Samsung, og det er i tillegg kun relativt ferske toppmodeller som lar seg fikses på.

Kun disse Galaxy-mobilene støttes enn så lenge.

Vi ser for oss at også eiere av litt rimeligere eller eldre Samsung-modeller skulle likt å ha de samme mulighetene, for ikke å glemme at den nyeste Galaxy S22 også glimrer med sitt fravær.

Videre er det et stort poeng at dette tilbudet også må bli tilgjengelig i andre deler av verden.

Sånn sett er det derfor bra at Samsung har uttalt at de har planer om å utvide dette programmet med fiksing av flere enheter, og det ville jo bare være dumt om de da ikke satset på å få dette på plass i andre markeder også.

Men når dette eventuelt vil skje, er per nå helt i det blå.

