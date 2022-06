Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette tror vi Apple lanserer

WWDC er rett rundt hjørnet.

Vilde M. Horvei og Niklas Plikk 3 min lesetid Lagre Lagre artikkel

I kjent stil florerer det med rykter om hva som kanskje, muligens blir lansert i forbindelse med Apples utviklerkonferanse WWDC på førstkommende mandag, 6. juni.

Tradisjonelt sett benytter Apple alltid den første dagen av konferansen til å avsløre deres kommende programvareoppdateringer iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Relativt ofte viser de også fram litt ny maskinvare, men her er det langt mindre sikkert hva som faktisk vil vises frem.

Men som vanlig er det en rekke rykter som går der ute, og vi har selvsagt saumfart dem alle for å finne både plausible og noen mindre plausible, og laget enn liste over «det vi tror vi vet».

iOS 16: Helt ny låsskjerm

Slik ser invitasjonen til WWDC 2022 ut.

Dette kan nesten ikke kalles et rykte, for det ville vært helt uhørt om Apple ikke viste frem iOS 16 på WWDC. Som vanlig blir trolig iOS 16 tilgjengelig i betaversjon for utviklere kort tid etter presentasjonen, som betyr at hvis du har en utviklerkonto kan du antageligvis leke deg med alt det nye relativt raskt.

Ifølge rykter publisert av Bloomberg, kan man forvente en ganske stor oppgradering fra tidligere utgaver. Det nevnes at de største oppdateringene vil orientere seg rundt låseskjermen, meldinger og helsefunksjoner.

TechCrunch noterer blant annet at låseskjermen til Apple ikke på langt nært er fullt utnyttet, og at den nye oppdateringen kan muligens introdusere flere funksjoner lett tilgjengelig på skjermen. Enten i form av små «widgets» for vær og kalenderoppføringer, eller kanskje dine favorittapper.

iPadOS 16 - Bedre «multitasking»

Det mest spennende ryktet om iPadOS 16 dreier seg om «multitasking»-forbedringer. Etter mange år skal angivelig iPad-grensesnittet ta enda et stort skritt nærmere «vanlige» datamaskiner og gjøre operativsystemet og gjøre det lettere å jobbe med flere apper og programmer samtidig.

Blant annet spekuleres det i at måten applikasjonsvinduene opererer kan nærme seg desktopvarianter, og således sørge for å fjerne seg ytterligere fra de visuelle løsningene til iPhoner.

macOS 13 - Fikser Apples egne apper

SharePlay på en Mac

Foruten å være en utdødd elefantart, skal det nå angivelig bli navnet på den nyeste macOS: Mammoth. Men før du blir altfor forvirret av navnet har Apple fortsatt holdt seg til å oppkalle operativsystemet etter amerikanske severdigheter. Mammoth er nemlig også en region i Sierra Nevada, og føyer seg dermed mer naturlig inn i rekken av navn etter Monterey og Big Sur.

Rykter om det kommende operativsystemet er kanskje ikke av den mest spennende sorten, men skal inkludere en oppdatering av innstillinger-appen, sammen med noen andre viktige Apple-apper. Av disse skal visstnok være mail, Safari, Podcast og Notater.

watchOS 9 og tvOS 16

Flere nevner også at watchOS og tvOS vil komme i ny innpakning. Førstnevnte antas å få et større utvalg av urskiver for de nyeste Apple Watch-modellene med større skjerm, og en forbedret batterisparemodus. Hvilket er på høy tid, ettersom Apples klokker sluker batteri fortere enn mange andre.

Rimelig lite - til ingenting - er lekket om tvOS, men vi kan kanskje få noen oppdateringerer på hjemmeknutepunktene.

Kanskje en ny MacBook Air

Sjef for programvareutvikling hos Apple, Craig Federighi, er står trolig på scenen på mandag for å fortelle om noen av de nye Apple-produktene.

Selv om utviklerkonferansen i stor grad orienterer seg rundt programvareoppdateringer, går det også noen rykter om nye, fysiske dingser.

Det kan nemlig hende at Apple kommer til å dra sløret av en ny generasjon av prosessorer; M2. M1-prosessoren deres har imponert oss gang på gang i ulike produkter de siste årene, enten det har vært i deres MacBooker eller iPader, og nå er det ventet at de vil vise frem oppfølgeren.

Hvis det skjer, mener blant annet TechCrunch at det er all grunn til å anta at vi også får se ny maskinvare i form av blant annet en ny MacBook Air med den nye M2-prosessoren på innsiden. I tillegg til langt kraftigere ytelse er det også ventet at den nye maskinen vil få et oppgradert design og en solid kameraoppgradering.

Nye AR/VR-briller?

Konseptbilde av Antonio De Rosas visjon av Apples AR/VR-briller.

Det fremstår desto mer usikkert hvorvidt vi får se Apples sagnomsuste AR/VR-briller, til tross for at det har lekket detaljer om operativsystemet RealityOS. Sist gang vi hørte om var det forventet at de ville lanseres i 2023, men det kan jo fortsatt hende at de velger å hinte litt om dem allerede nå, god tid i forveien. Litt som da de først viste frem Apple Watch for flere år siden.

