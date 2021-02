Bloomberg: Biden vil utstede en presidentordre for å få fart på produksjonen av elektronikk

Shutterstock

Ole Henrik Johansen 12 Feb 2021 14:49

I lengre tid har det vært trøbbel med å få laget nok elektronikk, som for eksempel grafikkort og nye spillkonsoller . Både i Norge og resten av verden er butikkhyllene helt rensket. Noe av årsaken er problemer med forsyningskjedene, som har satt alt på vent.

Ifølge Bloomberg vil president Joe Biden i løpet av kort tid utstede en såkalt presidentordre, hvor det skal gjøres en omfattende gjennomgang av forsyningskjedene av komponenter.

Nettopp for å kunne nøste opp i hvor flaskehalsene ligger, og på den måten få fart på produksjonen igjen.

Manko på halvledere

Problemet ligger i at produsenter ikke får tak i nok deler, der i blant såkalte halvledere. Disse brukes til det aller meste av elektronikk, enten det er snakk om nye elbiler eller spillkonsoller.

Vi har i lengre tid sett at mange produsenter sliter med å produsere nok enheter til forbrukere. Et godt eksempel på dette er Sony, som har slitt tungt med sin PlayStation 5-produksjon, hvor amerikanske AMD står bak brikkesettene. Samtidig ser vi som nevnt stadig at de nyeste generasjonene av grafikkort er håpløst å få kjøpt.

Blir presidentordren en realitet, vil dette bety at administrasjonen vil gå hard til verks innen en tidsperiode på 100 dager, hvor man skal fokusere på hvorfor produksjonen av halvledere går tregt.

Ved å få løst opp i de flaskehalsene som åpenbart har oppstått, vil dette nok komme mange til gode. For det er ikke bare Sony som sliter med å forsyne sultne forbrukere med nok konsoller. Også bilbransjen sliter angivelig med å få tak i nok høykapasitetsbatterier til sine ulike elbilsatsinger.

Håper å få fart på amerikanske produsenter

USA har lenge hatt mange av de ledende produsentene av ulike brikkesett som brukes i elektronikk. Men likevel har de gradvis blitt spist opp av utenlandske produsenter, hvor andelen har falt fra 37 prosent i 1990, til kun 12 prosent per dags dato.

Ikke helt uventet har en rekke store, amerikanske produsenter slått seg sammen og forfattet et brev til presidenten, for å understreke et ønske om fokusere på å hjelpe selskaper på egen jord.

Blant selskapene finner vi Intel, Qualcomm og Advanced Micro Devices Inc (AMD).

Bloomberg påpeker at mange av disse selskapene per i dag må søke hjelp av utenlandske selskaper for å holde produksjonen oppe. Store aktører i både Taiwan og Sør-Korea er blant de som tar seg av mye av verdens halvlederproduksjon.

(Kilde: Bloomberg )