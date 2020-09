– Ti ganger større interesse for PS5 enn for Xbox Series X

Likevel varsler butikkene at de snart går tomme for Xboxer.

Xbox Series X. Microsoft

Torstein Norum Bugge 23 Sept 2020 15:16

Det er ikke hvert år det er duket for en splitter ny generasjon spillkonsoller, men 2020 er et slikt år. I år får spilleglade folk og fe kloden rundt ikke bare én ny konsoll men to hele konsoller å hanskes med: PlayStation 5 og Xbox Series X. Og skal vi tro elektronikkjedene er pågangen massiv, noe vi så da forhåndssalget av PS5 stoppet etter 15 minutter på grunn av enorm interesse.

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge, sier at interessen for Xbox Series X er minst like stor, men at det også vil være noe bedre tilgjengelig på denne konsollen:

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge. Elkjøp

– Vi har også sett en enorm interesse rundt Xbox både på nett og med Xbox All Access i våre butikker. Heldigvis er tilgjengeligheten for forhåndssalg av Xbox bedre enn på PS5, men vi ser også her at det kan ta slutt i løpet av noen dager, sier Øyo.

Sannsynligheten for at hyllene vil tømmes helt er nok stor, og i så fall vil det kun være to andre leveringer til butikkene i år:

– Om det går tomt kommer vi til å ha et parti i butikk ved lansering, og enda en ny levering før jul.

Stor forskjell

Are Vittersø, Norgessjef i Prisjakt.no, fortalte oss tidligere at produktene opprinnelig hadde ganske jevn interesse på tjenesten deres, men at PlayStation 5 skjøt i taket da den ble tilgjengelig for salg. Og selv etter at Xbox Series X også kom i salg har Sonys konsoll holdt seg godt over Microsofts i interesse. Vittersø forteller at om man sammenligner lanseringsdagen til PS5 mot Series X så hadde PS5 over 10 ganger mer trafikk enn Microsoft-konkurrenten.

– PS5 er også det produktet med flest opprettede prisvarsler i september, så det er åpenbart stor interesse for denne konsollen, legger Vittersø til.

Tar feil av Xbox Series X og Xbox One X

Xbox Series X vs PlayStation 5. Sony/Microsoft/montasje

Xbox Series X har et mer infløkt navn enn PlayStation 5, ikke minst fordi forrige generasjon Xbox het Xbox One X. PlayStation holder seg selvsagt til et enklere, nummerert system. Og nettopp navngivingen virker å gi Microsoft litt trøbbel, for skal vi tro The Verge har mange kunder forvekslet de to konsollene og det kan se ut til at mange har kjøpt en Xbox One X i den tro at de vil få den nye konsollen Series X.

Dette underbygges av at salgsrankingen av Xbox One X på Amazons nettbutikk eksempelvis har steget med 747%, noe som neppe er tilfeldig ettersom forhåndssalget for den nye generasjonen nettopp åpnet. Merk at dette ikke reflekterer faktiske enheter solgt, men indikerer interesse for kjøp.

Både PlayStation 5 og Xbox Series X kan i dag forhåndsbestilles, men om vi skal tro tidligere erfaringer og butikkenes uttalelser vil de rives bort ekstremt raskt. Så om du faktisk vil være en av de første til å knabbe en av de nye konsollene bør du være rask på labben.

Xbox Series X koster fra 5490 kroner, og den nedskalerte versjonen kalt Xbox Series S koster fra 3290 kroner. PlayStation 5 kommer også i to versjoner, med og uten diskdrev, som koster fra henholdsvis 5899 og 4799 kroner.

For ordens skyld nevner vi at Prisjakt er eid av Schibsted, som også eier VG og Tek.no.

