Nvidia har kansellert jukseordrer og endret nettbutikken

«Bot»-brukere jublet for tidlig over RTX 3080-bestillingene sine.

RTX 3080 Founders Edition fra Nvidia. Nvidia.

Anders Brattensborg Smedsrud 22 Sept 2020 08:43

Forrige ukes lansering av Nvidias nye grafikkort RTX 3080 gikk ikke akkurat på skinner. De få kortene som var å oppdrive ble revet bort på sekunder. I Nvidias nettbutikk, som var det eneste stedet å sikre seg et av deres Founders Edition-kort, snappet jukseskript opp mange før de fleste rakk å legge et i handlevognen en gang.

I ettertid har Nvidia måtte tåle krass kritikk for lanseringen. Ikke bare fordi de virket å undervurdere interessen for kortene, men fordi nettbutikken deres ikke var bedre sikret mot juks.

Nå varsler Nvidia at de har tatt flere grep for å bedre situasjonen.

Les også Nvidia GeForce RTX 3080 MSI Gaming X Trio: Imponerer: RTX 3080 leverer voldsomt ytelsesløft og moden RTX-teknologi

Kansellerte juksebestillinger

Først og fremst har de styrket sikkerheten i sin egen nettbutikk for å stoppe «botter» i å stikke av med grafikkort. Dette har de gjort ved å implementere en såkalt Captcha- verifisering. Denne skiller mennesker fra et dataprogram ved å kreve at man utfører en enkel oppgave, som å identifisere gitte objekter i et bilde eller løse et enkelt mattestykke like før betaling.

Mange lot seg forståelig nok provosere da det få timer etter lanseringen dukket opp hauger av meldinger på Twitter der brukere takket jukseskriptet «BounceAlerts» for at de hadde fått bestillingsbekreftelse fra Nvidia. Flere av dem var tydelige på at reservasjonene deres skulle rett ut på nettauksjon .

For mange juksepaver blir nok likevel gleden kortvarig. Nvidia bekrefter nemlig at de manuelt har kansellert hundrevis av ordrer de har sporet tilbake til jukseskript. Nå går kortene til personer som bestiller på vanlig måte neste gang et parti legges ut for salg.

Nvidia benytter anledningen til å be om at man ikke kjøper grafikkort av opportunistiske selgere for høye priser på auksjoner. De forteller at fabrikkene deres har produsert kort siden august, at nye partier er på vei og at produksjonen både av Founders Edition og partnerkort øker hver uke fremover.

– Den beste og mest frustrerende lanseringen

Selskapet omtaler selv lanseringen som «den beste, men også mest frustrerende grafikkortlanseringen deres noensinne».

De hevder også tilgjengeligheten var «den beste noensinne», men erkjenner at de ikke var forberedt på den ekstreme interessen rundt kortene, som ifølge dem overgikk alle forventninger.

Nvidia melder at de hadde fire ganger så mange unike besøkende på nettsidene sine ved denne lanseringen i forhold til den forrige. Da regner vi med de tenker på lanseringen av «RTX 20 Super»-serien i fjor sommer, som ikke på langt nær ga like mye ytelse for pengene som årets RTX 3080.

Konkurrenten snart klar med sine kort

Noen nettbutikker, som Komplett, har fjernet muligheten for å bestille RTX 3080-kort. Sist kortene var mulig å bestille hadde enkelte av modellene ubekreftede leveringstider som strakte seg så langt som til desember.

Senere denne uken lanserer Nvidia sitt RTX 3090, et grafikkort beregnet like mye på profesjonell bruk som til spill, og med en prislapp som starter på 17 000 kroner. I oktober følger lillebroren RTX 3070, som begynner på langt hyggeligere 5750 kroner.

Helt på tampen av samme måned har konkurrenten AMD fortalt at de vil annonsere sitt svar på Nvidias RTX 30-serie.

Dette er AMDs nye referansedesign for det som trolig skal utgjøre toppkortet i RX 6000-serien. AMD.

Det er ukjent når AMDs grafikkort blir tilgjengelige, men de skal trolig inn i en ny RX 6000-familie som erstatter dagens RX 5000-serie. Vi vet allerede at disse grafikkortene er basert på selskapets nyutviklede RDNA2-arkitektur, skal produseres ved hjelp av 7nm-teknologi hos TSMC og vil få støtte for strålesporing. Strålesporing gir kortene mulighet til å tegne opp elementer som skygger, lys og refleksjoner i sanntid.

Nylig ble referansedesignet til det som trolig er det kraftigste kortet i RX 6000-serien vist frem , med tre frontmonterte vifter. De fleste regner med kortene til AMD vil være i stand til å gi Nvidia konkurranse omtrent opp til deres RTX 3080-baserte modeller.

Nvidias RTX 30-lansering har også fått konsekvenser for «gamle» kort: