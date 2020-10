Apple har lansert fire nye iPhoner

Slik var lanseringen.

Niklas Plikk 13 Okt 2020 17:04

Akkurat som ventet avslørte Apple fire nye iPhoner tirsdag kveld:

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

I tillegg viste de også fram en ny og mindre smarthøyttaler kalt HomePod Mini.

Nedenfor kan du lese om produktene i rekkefølgen de ble presentert på scenen. Saken er oppdatert med norske priser og lanseringsdatoer.

Les vår separate sak om de nye iPhonene her »

Video fra lanseringen finner du nederst i saken.

Rett på sak

Tim Cook er på skjermen og akkurat som på septemberlanseringen er han på plass i inngangspartiet til Steve Jobs theatre.

Det tar ikke mange sekunder før han begynner å prate om det første nye produktet lanserer; En ny HomePod.

Den heter rett og slett HomePod Mini.

HomePod Mini er betydelig mindre enn den første utgaven.

Det ser ut som en liten kule dekket i stoff, akkurat som storebroren, med en berøringsfølsom flate på toppen. Den kan du trykke på for å styre høyttaleren, og for å manuelt aktivere Siri. Siri kan du naturligvis også aktivere med stemmen.

De lover god lyd, en smart taleassistent, fokus på personvern og en god kobling til smarthjemmet. Sånn cirka de samme lovordene de hadde for HomePod da de slapp den for et par år tilbake, men som fortsatt ikke har kommet i salg i Norge.

Apple fokuserer på hvordan lyden deres konstant justeres ved hjelp av en avansert A5-brikke, som kan justere en rekke variabler basert på hvor du plasserer høyttaleren og hva slags musikk du spiller.

HomePod mini vil kunne pares med iPhone bare ved å holde telefonen i nærheten - i alle fall senere i år.

Akkurat som storebroren kommer HomePod Mini i to forskjellige farger - hvit og svart.

Apple nevnte at den nye høyttaleren støtter Apple Music og en håndfull andre tjenester, men Spotify ble ikke nevnt med et ord. Akkurat som med storebroren altså. Mildt sagt irriterende for alle som vil bruke Spotify Connect for å koble seg til høyttaleren, eller for å be Siri om å sette på en låt fra Spotify. Det vil ikke fungere.

Det er rett og slett veldig, veldig mange likheter her med HomePod. Du kan prate med høyttaleren og be den sende tekstmeldinger, motta samtaler, og spørre om ting som hva slags kalenderoppføring du har i dag.

HomePod Mini har stemmegjenkjenning for å kjenne igjen flere forskjellige brukere. På den måten vil du få dine personlige kalenderoppføringer hvis du spør den om hva som skjer, mens partneren din kan be den sende en tekstmelding, og den vil selv forstå hvem som snakker. I teorien, i hvert fall.

Apple følger også i Googles fotspor og byr på en slags intercom-løsning, så du kan sende en talebeskjed til hele huset. Apple drar det imidlertid litt lenger, slik at du for eksempel kan spørre hele husholdningen om noe fra iPhonen på veien hjem, og de vil kunne svare deg med stemmen. Det hørtes jo faktisk litt smart ut.

Prisen i USA blir 99 dollar, og blir tilgjengelig den 16. november. Men lansering i Norge...? Nei, det sier de ingenting om. Heller ikke tilgjengelighet i noen andre land. Her er det naturlig å tenke at corona har gjort at produksjonen har vært lavere enn de hadde håpet, og trolig begrenset hvor mange land de kunne lansere i.

HomePod mini går rett i strupen på Googles nylig lanserte Nest Audio. Begge disse koster 99 dollar i USA.

iPhone - nå med 5G

Sånn, da var det ferdig med HomePod Mini, og rett over til iPhone.

En ny æra for iPhone: 5G.

Akkurat som ventet da Apple sendte ut invitasjonen med «Hi, Speed».

Tim Cook står på scenen og forteller om alle fordelene man kan glede seg til med 5G, men hvem bryr seg om Tim Cook når svensken fra Verizon kan fortelle om det samme i stedet?

Med en tung, svensk aksent får vi høre at 5G byr på inkreddibel spiid og at Verizon vil kunne by på hjuuge kappasiti!

La oss alle håpe at denne mannen kommer på scenen igjen snart.

Sjefen for den amerikanske mobiloperatøren Verizon, svenske Hans Vestberg, skryter av den voldsomme hastigheten i 5G-nettet deres.

Tim Cook lover en rekke nye iPhoner, og først ut er iPhone 12.

Designet var som mange hadde spådd langt mer kantete enn dagens modeller. Som en blanding av iPhone X og iPhone 5S.

iPhone 12 blir altså den «vanlige» iPhonen, også kan vi nok forvente et par Pro-modeller snart.

iPhone 12 kommer i fem forskjellige farger, og er tynnere, lettere og mindre enn forgjengeren iPhone 11.

Skjermen er faktisk en OLED denne gangen, mens forgjengeren var LCD. Det liker vi! Den største fordelen er naturligvis langt bedre svartnivå, og er nok også hovedårsaken til at mobilen er såpass mye mindre og tynnere enn forgjengeren.

Vi får høre at iPhone 12 skal tåle mer enn tidligere, takket være det de kaller «Ceramic Shield», et teknologi de har laget sammen med glassprodusenten Corning. Kort fortalt: Tøffere glass som skal være fire ganger så motstandsdyktig mot fall. Dette får vi nok ikke testet (frivillig) med det første, så vi får bare håpe at det Apple sier stemmer.

Apple har gått sammen med Corning og utviklet en ny glassteknologi de kaller Ceramic Shield. Den skal være fire ganger så motstandsdyktig mot fall. Legg også merke til den lekre nye grønnfargen.

Apple hevder iPhone 12 vil støtte flere 5G-bånd enn noen andre mobiler.

De skal også ha en smart styring av når mobilen kobler seg på 5G og når den faller tilbake på 4G. Når man trenger «5G-hastighet» vil den automatisk aktivere 5G-antennene, mens ellers vil den bruke 4G for å spare batteri. Hvis dette faktisk fungerer høres det ut som en svært god løsning for å spare batteriet. På 5G-mobilene vi har testet tidligere ved vi at 5G ofte kan sluke batteriet raskt.

iPhone 12 kommer til å bruke en ny mobilprosessorbrikke kalt A14 Bionic - altså oppfølgeren til fjorårets A13 Bionic.

Den er bygget på 5 nanometerteknologi. Den skal være hele opptil 50 prosent raskere GPU enn A13 Bionic, som frem til nå har vært verdens raskeste mobilprosessor. De slår rett og slett seg selv, igjen. Apple har vært ledende på dette feltet i lang tid, så det er kanskje ikke så overraskende, men likevel imponerende.

iPhone 12 får A14 Bionic, Apples første 5 nm-prosessor. Den så vi også i nye iPad Air, som ble lansert forrige måned.

For å vise hvor kraftig den nye mobilprosessoren er Riot Games på skjermen for å snakke om det kommende mobilspillet League of Legends Wild Rift. Noen mer informasjon om når spillet faktisk slippes fikk vi derimot ikke høre.

Den nye mobilen får selvfølgelig også bedre kamera enn tidligere, og bedre smart HDR-funksjonalitet før. Nattmodusen skal være enda bedre, og gjelder nå alle kameraene - både hovedkameraet, vidvinkel og frontkameraet.

Videoer vil også dra fordel av den forbedrede blenderen, og det skal være spesielt merkbart i mørke omgivelser.

Vidvinkellinsen på iPhone 12 får en raskere f/1.6-blenderåpning, som skal gi bedre bilder i mørket. Night mode kommer også til alle kameraene.

Enda et rykte som viste seg å stemme: iPhone 12 har en magnetring innebygd på innsiden, som gjør at du kan feste trådløse ladere og andre dingser rett på baksiden.

De kaller det MagSafe - det samme navnet vi kjenner fra eldre MacBooker, som Apple fjernet da de begynte med USB-C-lading.

Apple lanserer også en ny trådløs lader. Ikke helt Airpower, men i alle fall nærmere.

Alle Apples egne iPhone 12-deksler settes nå på mobilen ved hjelp av magneten på baksiden, noe som gjør det mye lettere å ta dem av og på. Det kommer også en haug av andre tilbehør som drar nytte av magneten.

Her kommer det trolig til å komme haaaugevis av tredjepartsløsninger innen veldig kort tid.

Som ventet: Apple dropper ladeklossen i esken. Det gjør at iPhoner fremover vil komme i mindre esker.

Apples iPhone 12 kommer uten ladekloss. Apple fokuserer på hvor bra dette er for naturen ettersom de gjør eskene mindre, de vil veie mindre, og det vil føre til mindre søppel. Eller kanskje de bare ville spare penger? Ikke godt å si.

I esken følger det dog med en USB-C til Lightning-kabel.

iPhone 12 mini får 5,4-tommers skjerm, men er likevel mindre enn Apples gamle 4,7-tommere, som iPhone 7 og 8.

iPhone 12 Mini

Apple dro også en ny liten mobil fram på scenen - en mindre variant av iPhone 12 kalt iPhone 12 Mini.

Alt skal rett og slett være den samme som iPhone 12, men i miniformat. Skjermen er på 5,4 tommer, men skal være mindre enn Apples «vanlige» iPhone SE med 4,7 tommer skjerm.

Dette var vel egentlig det vi trodde iPhone SE skulle være for tre år siden, men nå er den altså presentert som iPhone 12 Mini. Vi kan tenke oss alle som vil ha en bra og LITEN mobil jubler akkurat nå.

Alle iPhone 12-nyhetene på én og samme plansje.

Prisene:

iPhone 12 mini - forhåndsbestill fra 6. november

iphone 12 - forhåndsbestill fra 16. oktober

iPhone 12 Mini:

64 GB - 8990 kroner

128 GB - 9690 kroner

256 GB - 10990 kroner

annonse Apple iPhone 12 Mini Sjekk prisen

iPhone 12:

64 GB - 9900 kroner

128 GB - 10690 kroner

256 GB - 11990 kroner

annonse Apple iPhone 12 Sjekk prisen

iPhone 12 Pro

Nå som Apple har virkelig gått all-inn på å differensiere mellom «vanlig» iPhone og «proff» iPhone, pusher de virkelig eksklusiviteten til toppmodellen hardt.

«Premium»-materialer er naturligvis på plass, men med omtrent det samme designet som vanlige iPhone 12. Fire farger i form av sølv, grå, gull og blå.

Skjermene har blitt litt større sammenlignet med forrige generasjon, med 6,1 tommer på iPhone 12 Pro og 6,7 tommer for Pro Max.

Skjermen har vokst fra forrige generasjon. Pro-modellen måler nå 6,1 tommer. For Pro Max er det snakk om en økning fra 6,5 til 6,7 tommer - den største skjermen på en iPhone noensinne.

Også her er det A14 Bionic som er selve motoren i mobilen. Apple har jobbet videre med kamerateknologien «Deep Fusion», som skal være tilgjengelig på alle fire kameraene på iPhone 12 Pro.

Telelinsen har nå 4x optisk zoom.

Apple introduserer også Sensor Shift som vil gi stabilisering til selve bildebrikken, og ikke det tyngre, optiske objektivet. Dette skal veie opp for enhver liten bevegelse mens du tar bilder og tar videoopptak. Her får vi sende mobileksperten vår Finn Jarle ut på videosafari for å se hvor mye bedre det har blitt!

iPhone 12 Pro vil kunne ta bilder i et nytt bildeformat som Apple kaller Apple ProRaw. Altså et slags råformat med ytterligere informasjon om Apples teknologier som Deep Fusion. Man får også full støtte over ting som skarphetsjustering, ekponering og farger.

Dette kan bli virkelig spennende for alle som bryr seg om mobilfotografering.

Apple lanserer en ny teknikk som gir fordelene til å kunne redigere i RAW sammen med deres «computational photography». Kun tilgjengelig på iPhone 12 Pro og Pro Max.

Akkurat som den nye iPad Proen som ble sluppet tidligere i år, får iPhone Pro også Lidar-sensor.

Dette vil gjøre såkalt augmented reality langt mer nøyaktig, og mobilen vil kunne se rom i 3D og forstå hvor i rommet du og enheten er. Det kan være vanskelig å se for se hva slags praktisk funksjonalitet dette vil ha på dag 1, men dette er gode nyheter for tredjepartsutviklere som trolig vil lage haugevis av spennende apper som drar nytte av den nye sensoren.

Nytt på iPhone 12 Pro og Pro Max: Lidar-sensor. Den kan blant annet hjelpe med autofokusen i svakt lys.

Prisene:

iPhone 12 Pro

Forhåndsbestilling åpner 16. oktober.

128 GB: 12.990 kroner

256 GB: 14.290 kroner

512 GB: 16.890 kroner

iPhone 12 Pro Max:

Forhåndsbestilling åpner 6. november

128 GB: 13.990 kroner

256 GB: 15.290 kroner

512 GB: 17.890 kroner