Her er verdens første DDR5-minne

DDR5- minne fra koreanske SK Hynix er klar for markedet - når det er behov for dem. SK Hynix

Stein Jarle Olsen 8 Okt 2020 15:08

Utseendemessig er de kanskje ikke allverden, men det du ser på bildet over er verdens første DDR5-RAM-brikker. Det melder brikkeprodusenten SK Hynix, som er verdens nest største etter Samsung.

Planene for DDR5-brikker ble først presentert i 2018, og selve spesifikasjonene for standarden kom heller ikke før i sommer , så det har definitivt tatt sin tid å bringe teknologien til markedet.

Foreløpig er det heller ingen plattformer som støtter DDR5. Hynix sier til The Verge at de planlegger å starte salget i tredje kvartal 2021, men at de er klare når det er behov for dem.

Intel har sagt at de vil støtte DDR5 med sine kommende «Tiger Lake»-prosessorer, mens AMD ser ut til å kaste seg på fra og med 2022 . Det er likevel sannsynlig at det er proff- og servermarkedet som først vil ta den nye standarden i bruk.

SK Hynix

Nesten dobbelt så raske

Brikkene til Hynix kommer med opptil 5.600 Mbps i båndbredde, som fortsatt ikke er helt maks av de 6.400 Mbps som DDR5-standarden legger opptil, men likevel 80 prosent raskere enn maksimal båndbredde for DDR4.

De kommer i kapasiteter inntil 64 GB per brikke og vil kjøre på 1,1 volts spenning, ned fra 1,2 på DDR4. Det kan oversettes til 20 prosent lavere strømforbruk, ifølge SK Hynix. DDR5-standarden tillater for øvrig inntil 128 GB i enkeltbrikker, fire ganger så mye som DDR4.

DDR5-brikker vil også bruke samme antall pinner som DDR4 (288), men de vil likevel ikke kunne brukes i de samme sporene. De ulike pinnene brukes nemlig til litt ulike ting på DDR4 og DDR5.

Samsung har for øvrig også sagt at de vil komme med DDR5-minne i 2021.