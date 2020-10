AMD slipper 5000-serien primo november

Har satt pris og lanseringsdato for sin neste topprosessor.

AMD-sjef Dr. Lisa Su presenterte selskapets nye prosessorer. AMD

Vegar Jansen 8 Okt 2020 19:32

På et kort og velregissert lanseringsshow kunne AMD-sjef Dr. Lisa Su og kompani i kveld den 8. oktober dra duken av selskapets neste generasjon prosessorer – med den forbedrede prosessorarkitekturen kjent som Zen 3.

Hvor nytt er dette? Vel, de nye spillkonsollene fra Sony og Microsoft – som ennå ikke er sluppet på markedet – har prosessorteknologi basert på Zen 2 innabords.

De første Zen 3-prosessorene skal etter planen slippes på markedet verden over den 5. november. Enn så lenge dreier det seg om fire modeller, som alle skal kunne brukes i eksisterende hovedkort med AMD 500-brikkesett etter en BIOS-oppdatering:

null Kjerner/tråder Frekvens/turbo Cache TDP Pris AMD Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz 72 MB 105 W $799 AMD Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz 70 MB 105 W $549 AMD Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz 36 MB 105 W $449 AMD Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz 35 MB 65 W $299

Flaggskipet er 16-kjerneren AMD Ryzen 9 5950X, som får en veiledende utsalgspris på 800 amerikanske dollar, noe som trolig betyr at den vil begynne å nærme seg ti høvdinger her hjemme.

For «mannen i gata», eller rettere sagt spillerne blant oss – det er dem AMD i hovedsak frir til – blir heldigvis også andre modeller tilgjengelig.

Høyere frekvens og bedre kjerner

Ryzen 9 5900X skal ha en enkeltkjernet ytelse på 631 i Cinebench R20. AMD

To av nyhetene med Zen 3 er at prosessorene både skal kunne nå høyere klokkefrekvenser, og at de er mer effektive per klokkesyklus (høyere IPC - instructions per clock). Dette hjelper også godt på enkeltkjernet ytelse og dermed for spilling.

Ifølge AMD byr den nye Ryzen 9 5900X i gjennomsnitt på hele 26 prosent bedre spillytelse i Full HD-oppløsning, da sammenlignet med Ryzen 9 3900XT .

Også bedre tilgang på cache skal bidra til dette. Hos Zen 3 skal dette nå være i én bolk på 32 MB i stedet for å være delt opp i 16 og 16 MB som for tidligere Zen-generasjoner.

AMD Ryzen 9 5900X mot Intel Core i9-10900K. AMD

Resultatet skal være – igjen ifølge AMD selv – at den nevnte R9 5900X gjør det bedre enn konkurrenten Intels velkjente prosessor Core i9-10900K i de aller fleste spill. Her opererer AMD med et gjennomsnitt på syv prosent bedre ytelse i sin egen favør – og nok en gang snakker vi altså om Full HD-oppløsning.

Hvorvidt virkeligheten faktisk er like lyserød som dette, gjenstår dog å finne ut via uavhengige tester.

Se selv

For de spesielt interesserte, kan vi opplyse om at hele presentasjonen er å finne på YouTube . Det kan være verdt å ta en kikk på denne dersom du ønsker litt mer informasjon og flere fine ytelsesgrafer iblandet en god dose selvskryt.