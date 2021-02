SpaceX’ testflyvning av Starship endte i eksplosjon

Starship SN9 skulle lykkes der forgjengeren feilet. Det gikk ikke etter planen.

Vegar Jansen, Niklas Plikk 2 Feb 2021 21:58

SpaceX prototype av Starship-raketten ble sendt opp tirsdag kveld norsk tid. Navnet denne gangen var SN9 - serial number 9 - og håpet var at det skulle gå bedre enn SN8 som eksploderte i desember.

Også denne gangen endte det i en eksplosjon. SpaceX- og Tesla-sjefen Elon Musk ga SN8 omtrent 1/3 sjanse for at den skulle lande riktig i desember, og sa at de så på SN9 og SN10 som «backup».

– Vi hadde atter en gang en flott flyging. Vi må bare jobbe litt mer med landingen, sa SpaceX-programverten John Insprucker på den direktesendte nettoverføringen ifølge NTB.

Krevende landingsmanøver

Starship SN9 på oppskytingsrampa. SpaceX

Det har vært godt med aktivitet hos SpaceX-anlegget ved Boca Chica sørøst i Texas den siste uka. For etter at SpaceX lagde romfartshistorie med sin relativt vellykkede tur med Starship SN8 – til tross for eksplosjonen altså – har det vært store forventninger til kveldens oppskyting.

De siste dagene har SpaceX i hovedsak ventet på godkjennelse fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) for å gjennomføre sin andre «high-altitude suborbital flight test of Starship». Altså prøve å gjenta bragden med den neste raketten i rekka, Starship SN9.

Det store spørsmålet denne gangen var ikke bare om turen opp og ned fra omtrent ti kilometers høyde skulle gå like knirkefritt som første gang, men også om de ville få bedre dreis på den helt spesielle og krevende landingsmanøvren .

Og litt over halv ti på kvelden norsk tid fikk vi også fasiten. Fra sitt stabile fall i horisontal modus vippet Starship SN9 rundt akkurat når den skulle, men akkurat som med SN8 ble det trøbbel under tenningen av rakettmotorene.

For nettopp SN8 var det dårlig trykk i drivstofftilførselen som førte til motorfusk og det harde møtet med bakken. Det ser umiddelbart ut til at dette er et problem SpaceX ennå ikke har løst med SN9, men her har vi ennå ikke fått noen offisiell informasjon.

Falt med stil

Etter en oppskriftsmessig oppskyting, der rakettmotorene ble slått av en etter en i løpet av oppstigningen, kunne både SpaceX-gjengen og rakettinteresserte verden over bevitne at Starship SN9 opp til et visst punkt fungerer akkurat som den skal.

I en høyde av omtrent ti kilometer over bakken snudde raketten seg sidelengs og brukte luftmotstanden mot rakettkroppen til å bremse fallet. Dette mens de fire datakontrollerte styrefinnene sørget for manøvreringskontroll og stabilitet under svevet.

Starship-prototypen i fritt fall. Dette er altså en rakett som ikke stuper, men bruker «kroppen» og finnene til å bremse og styre. SpaceX / YouTube

Starship er den største raketten som kan bremse på en slik måte – i hvert fall hittil.

Selv om landingene har endt i flammer, kom i det minste både Starship SN8 og SN9 ned igjen akkurat der de skulle. Altså manøvrerer raketten helt som forventet under nedstigningen.

Poenget med å lande på denne måten, er å kunne sette Starship trygt ned på et annet himmellegeme, eventuelt fylle på med drivstoff og ta av igjen senere.

Slik så det ut da Spaceship SN9 traff bakken. Legg merke til SN10 i forgrunnen. SpaceX

Å si at SpaceX har er klare for å prøve igjen, er en underdrivelse. Mens de ventet på godkjenning for å skyte opp SN9, rullet de like godt SN10 ut til oppskytingsrampa også. De siste dagene har skuelystne altså kunnet nyte synet av to Starship-raketter i relativ nærhet av hverandre.

Hvorvidt Starship SN10 kom helt uskadd fra SN9s eksplosjon under landingen, gjenstår å se.

Uansett spørs det om SN9s skjebne betyr at det må noen større modifikasjoner på plass før SN10 kan stige til værs. Resultatet fra dagens svev og krasj må i hvert fall analyseres grundig før neste Starship-rakett skal få prøve seg.

Kun tre rakettmotorer

Starship SN8 og SN9 tok begge av med kun tre Raptor rakettmotorer, ettersom de hverken er spesielt tungt lastet eller skal ut i rommet. Etter planen vil den ferdige Starship være utstyrt med seks slike motorer.

SN10 til venstre og SN9 til høyre, omtrent fem minutter før dagens oppskyting. SpaceX

I tillegg er Starship slik vi ser den nå, der den strekker seg femti meter til værs, knapt halvparten av moroa. Når farkosten til slutt skal brukes som tiltenkt, vil den være plassert på toppen av en 70 meter høy «boosterrakett» eller førstetrinn med kanskje så mye som 28 Raptor-motorer. Det vil i så fall gi hele pakka en samlet høyde på vel 120 meter.

Det er selvfølgelig stadig et stykke fram dit, men det er ingen tvil om at SpaceX nå er én rakett nærmere målet – som ifølge SpaceX-sjef Elon Musk blant annet er å kolonisere vår naboplanet Mars .