Xiaomi avslørte system som kan lade dingser på flere meters avstand

Små enheter, som mobiler, skal kunne lade på flere meters avstand fra Mi Air Charge-systemet. Xiaomi.

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Jan 2021 11:38

Trådløs lading av mobiler, ørepropper og smartklokker begynte for alvor å dukke opp for tre-fire år siden. Enn så lange har vi imidlertid levd med kompromisset om at dingsene våre minst må være i fysisk kontakt med en ladeplate.

Snart kan dette være gårsdagens måte å lade på. Det kinesiske selskapet Xiaomi slapp torsdag meldingen om at de har laget et ladesystem som kan fylle opp dingsene dine på flere meters avstand.

«Det er ikke science fiction, det er teknologi», skriver Xiaomi.

Fremtidsvisjonen om «trådløs strøm», og mobiler som lader seg mens du sitter med den i hånden, har med andre ord rykket betydelig nærmere realisering.

En senterenhet skal kunne lade flere enheter av gangen med 5 watt. Xiaomi.

Vil gjøre rommet «virkelig fritt for ledninger»

«Mi Air Charge Technology», som systemet heter, består av en nokså stor sentralenhet med mulighet for å lade flere bærbare enheter med 5 watt på flere meters avstand. Ifølge Xiaomi skal fysiske hindre, som personer eller vegger, ikke redusere effekten. 5 watt er ikke mye, men nok til å kontinuerlig drifte flere bærbare enheter, samt sørge for at batteriet fylles opp i løpet av noen timer.

Systemet har støtte for stråleforming, eller beamforming, og bruker 144 antenner for å være i stand til å lokalisere enheter som trenger lading med stor presisjon. Stråleforming betyr i praksis at systemet retter signalene sine mot enheten som skal motta dem, i stedet for å bare kaste dem ut i alle retninger.

Xiaomi sier ladeteknologien deres allerede fungerer med mobiler, smartklokker og aktivitetsbånd, og at målet er å gjøre oppholdsrom «virkelig frie for ledninger». Dermed står både lamper, høyttalere og andre smarthjemenheter for tur. Vi vil tro ting som tastatur, mus og hodetelefoner vil kunne dra nytte av ladesystemet med tiden.

Blir ikke klart i år

Xiaomi har til The Verge ikke ønsket å snakke om noen lanseringsdato, men forteller at systemet deres ikke blir klart for salg i inneværende år.

Det er likevel interessant at et selskap av Xiaomis størrelse, og med deres portefølje av mobile enheter, hevder å ha bygget et fungerende system for «virkelig» trådløs lading.