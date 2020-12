LG lanserer «QNED»-TV-er med inntil 30.000 små lysdioder

Som om det ikke var nok med OLED og QLED: LG lanserer nå QNED. LG

Stein Jarle Olsen 29 Des 2020 10:12

LG har lenge vært mest kjent for sine OLED-TV-er, men varsler nå at de lanserer en splitter ny serie med TV-er som skal være blant det beste LCD-teknologien har å by på.

For å gjøre navneforvirringen i TV-markedet komplett har LG kalt de nye TV-ene sine for QNED - en kombinasjon av kvanteprikker (quantum dot, slik også Samsung har i sine QLED-TV-er) og LGs Nanocell-teknologi, som begge er en form for partikkelfilter som skal gjøre fargene mer naturtro og unngå at bølgelengdene til ulike farger blør over i hverandre.

Mini-LED

QNED-TV-ene vil benytte såkalt mini-LED-baklys. Det er i praksis en utvikling av dagens «full-array»-baklys som brukes på de mest påkostede LCD-TV-ene.

Der har du lysdioder fordelt bak hele panelet og hvor ulike soner kan dimmes ned individuelt, i motsetning til på kantbelyste TV-er hvor hele baklyset sitter i sidepanelene og man bruker ulike teknikker for å få lyset dit det skal i bildet.

Med mini-LED krymper man disse diodene slik at man får plass til langt flere. Det gjør at baklyset kan bli mye mer finmasket, og TV-en kan dermed få bedre sortnivå og kontrast enn hva tidligere LCD-TV-er har hatt.

Mini-LED må imidlertid ikke forveksles med mikro-LED, som er helt annerledes teknologi og som minner mer om hvordan OLED-TV-er fungerer. Mikro-LED har ikke noe konvensjonelt baklys, men lyser i stedet opp hver piksel for seg, og kan av den grunn eksempelvis bygges opp av moduler. Prisen er også mye høyere.

LG gjør det klart at de fortsatt ser på LCD som en mellomstasjon til OLED - selv med mini-LED-teknologi. LG

10 modeller

LG sier QNED-TV-ene deres vil få inntil 30.000 små lysdioder bak panelet, inntil 2.500 små dimmingsoner, 1:1.000.000 i kontrast og voldsom lysstyrke. Serien vil bestå av 10 4K- og 8K-modeller i ulike størrelser, og alle skal få inntil 120 Hz bilderate.

Den største vil være på 86 tommer, ifølge selskapet, og den skal LG vise frem på den virtuelle CES-messen i januar.

LG er imidlertid ivrige med å understreke at OLED-teknologien fortsatt er den mest avanserte de har å by på. OLED-teknologien bruker ikke baklys på samme måte som LCD-TV-er gjør, men har piksler som lyser opp seg selv.

Det er blant annet årsaken til at OLED-teknologien er kjent for et bunndypt sortnivå og bedre innsynsvinkel, men at LCD-TV-er gjerne har bedre lysstyrke. Også TCL og andre har for øvrig lansert TV-er med mini-LED i år, Samsung er også ventet å kaste seg på om kort tid.