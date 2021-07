«Ubegrenset» hos Voi betyr nå maks ni turer om dagen

Voi har begrenset dags- og månedspassene sine til maksimalt ni turer eller 200 minutter om dagen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 28 Juli 2021 14:15

– Vi har vært turister i Oslo denne helgen, og vi landet på at elsparkesykkel fra Voi var en fin måte å ta seg effektivt rundt i byen på. Når man går inn i Voi-appen og velger Voi-dagspass, så står det følgende: «Med Voi Pass kan du ta så mange Voi-turer du bare vil til fast pris». Helt supert for vår del siden vi skulle utforske mange deler av Oslo i løpet av en dag, innleder en Tek-leser på e-post.

– Men, så viser det seg at dette ikke stemmer helt allikevel. I går kveld, da vi skulle hjem fra restaurant og skulle finne hver vår Voi, fikk vi melding i appen med advarsel om at vår bruk av Voi Pass overskrider Voi sine retningslinjer for ansvarlig bruk, og de ber oss om å minske kjøreturene våre, skriver leseren.

Maks ni turer

Han forteller at han tok kontakt med kundestøtte hos Voi, som fortalte at det var blitt gjort en endring i brukervilkårene, med maksbruk for dagspass. Voi markedsfører dags- og månedspassene sine som at de har «ubegrenset med 45-turer», og virker dermed å ha tatt inspirasjon fra mobilbransjen når det gjelder hva som kan markedsføres som «ubegrenset».

I vilkårene heter det nemlig at Voi forbeholder seg retten til å deaktivere og suspendere Voi-passet ditt om du overgår ni turer eller 200 minutters bruk innenfor en 24-timers-periode.

– Det kan umulig være greit at det er så stor avstand mellom hva Voi markedsfører i appen sin, og hva de skriver med «liten skrift» i vilkårene.

Voi: Skal forhindre kommersiell bruk

Voi sier det er kommersiell bruk de i hovedsak vil slå ned på. I Oslo brukes leie-sparkesyklene eksempelvis av mange bud som leverer mat.

– Vi beklager de negative effektene som ansvarlige brukere kan ha opplevd av dette. Årsaken til begrensningen er at vi opplever at noen brukere misbruker abonnementsordningen, hovedsakelig gjennom bruk av passet i kommersiell virksomhet. Brukere som har blitt kansellert fra månedskortene, har fortsatt muligheten til å kjøpe enkeltreiser, noe som betyr at de ikke blir blokkert fra hele tjenesten, kun fra å kjøpe månedskort i en begrenset periode, sier «Senior Public Policy Manager» Øystein R. Sundelin i Voi til Tek.no.

Grensene er fastsatt basert på erfaringer i inn- og utland, og Sundelin sier han ikke spesifikt vil nevne noen selskaper, men bekrefter at matlevering er et eksempel på kommersiell bruk. Alle som blir blokkert blir kompensert for de dagene som gjenstår på månedskortet, understreker han.

– Før de har blitt utestengt fra tjenesten, har de også blitt advart både i appen og via e-post om de potensielle konsekvensene av misbruket. Brukere som føler at de har blitt utelukket fra tjenesten vår til tross for ansvarlig bruk, kan nå vårt supportteam for å diskutere saken.

Denne advarselen kommer nå opp før man kjøper Voi Pass. Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Det har aldri vært vår intensjon å villede brukerne i markedsføringen. Begrensningene er opplyst om i våre brukerbetingelser når månedskortet blir registrert, men vi erkjenner at dette burde vært tydeligere og presiserte derfor begrensningene når brukere kjøper dags- og månedskort fra fredag 23. juli. I tillegg til dette evaluerer vi kontinuerlig hvordan vi bedre kan skille uansvarlige brukere fra brukere som oppfører seg i samsvar med Vois brukerbetingelser, sier Sundelin.

Når du forsøker å kjøpe et dags- eller månedspass hos Voi får du nå servert denne formuleringen:

«Vennligst vær oppmerksom på at Voi Pass er underlagt brukeravtalen vår. Dette inkluderer «Ansvarlig bruk av tjenesten»-paragrafen, og Voi Pass skal ikke brukes i kommersielle formål. Vil du fullføre kjøpet?».

Konkurrenten Tier selger ikke ubegrensede månedspass, men begrenser bruken til maksimalt 300 minutter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tier har ikke samme begrensning

Konkurrenten Tier tilbyr også dagspass, som til 99 kroner er noe dyrere enn Vois 59 kroner. De har imidlertid ingen «ansvarlig bruk»-begrensning slik Voi har, utover at hver tur maksimalt kan være 30 minutter og at passet ikke kan deles med andre. Det bekrefter også Tiers norgessjef Morten Askeland overfor Tek.no.

Tiers månedspass markedsføres på sin side kun med «ubegrensede opplåsninger», i tillegg til 300 minutter kjøring. Det koster 299 kroner, mot 399 kroner for Vois månedsbillett.

Vi har bedt Forbrukertilsynet om deres vurdering av Vois markedsføring av Voi Pass, men de har foreløpig ikke hatt anledning til å svare grunnet ferieavvikling.