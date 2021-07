Trump-vennlig sosialt medium allerede hacket

Mange nye brukere har ført til forsinkelser i systemet til GETTR. David Johansen Auby

David Johansen Auby 7 Juli 2021 10:50

De aller fleste har nok fått med seg at Donald Trump er bannlyst fra en rekke sosiale medier - inkludert Twitch . I mars skrev vi en sak om at eks-presidenten derfor ønsket å lage sitt eget sosiale medium .

Nå er nettstedet her - og ifølge Motherboard er det allerede hacket. Data på til sammen 90.000 brukere skal ha blitt kompromittert. Det skal være snakk om epost-adresser, brukernavn, status og posisjonsangivelse. Med andre ord skal det ikke være snakk om enda mer sensitive opplysninger, som for eksempel passord.

Twitter-klone

Nettstedet, som har fått det klingende navnet Gettr, skal minne om Twitter både i design og funksjonalitet, men da altså med en mer Trump-vennlig profil. Tjenesten er utviklet av Trumps tidligere rådgiver Jason Miller. Tidligere talsperson for Trumps presidentkampanje, Tim Murtaugh, er involvert som konsulent for appen.

Tjenesten skal faktisk være så lik Twitter at det teknisk sett skal være mulig å importere egen Twitter-profil - inkludert følgertall og tweets - direkte inn i appen. Dette kan ifølge Gettr gjøres ved at man oppretter og så bruker samme brukernavn som på Twitter. Mye kan derfor tyde på at appen bruker en blåkopi av Twitters API.

Selv om nettstedet er utviklet for Donald Trump og hans meningsfeller er det for øvrig lite som tyder på at eks-presidenten selv har opprettet noen profil ennå.

Skal utfordre sosialt medie-monopol

Det nye nettstedet har som mål å: «Bekjempe «cancel culture», promotere sunn fornuft, forsvare ytringsfriheten, utfordre sosiale medier-monopolet og skape en sann markedsplass for idéer.»

Ironisk nok måtte nettstedet selv ty til sensur da det ble fylt opp med pornografi og «memes» av den anti-konservative sorten de første dagene etter lansering.

Bekreftet av bruker

En av brukerne som Motherboard har vært i kontakt med kunne bekrefte at hans epost-adresse var blant de lekkede. Motherboard kunne også informere om at de hadde forsøkt å opprette en ny bruker med tre av epost-adressene i databasen, og da fått beskjed om at disse var opptatt. Allikevel er det imidlertid uklart om det lekkede databasen inneholder informasjon om samtlige Gettr-brukere.

Det skal være en programmeringssvikt i nettsidens API (grensesnitt) som skal være syndebukken bak lekkasjen, og allerede på lanseringsdagen den 29. juni skal det ha blitt rapportert om en rekke sikkerhetshull på nettsiden.