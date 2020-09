Nå kan du sjekke andres kjøretøy gratis

Kjøretøysøk er tilgjengelig hos Statens vegvesen.

Statens vegvesen / Thomas Mork Nordsven

Vegar Jansen 8 Sept 2020 10:03

Det har lenge vært mulig å få visse kjøretøyopplysninger gjennom en SMS-tjeneste man må betale for, men nå kan du også finne opplysninger om kjøretøy og eiere på vegvesen.no.

Dette er gratis, men krever at du logger deg inn på «Din side» , som igjen krever at du har BankID eller annen sikker identifikasjonsløsning.

– Med de to nye tjenestene «Finn kjøretøyets eier» og «Sjekk andres kjøretøy», kan du nå finne kjøretøyinformasjon for et gitt kjøretøy, og også se hvilke kjøretøy en privatperson eller bedrift eier, uten at det koster deg noe. Så irriterer du deg over en feilparkert bil kan du nå bare logge deg inn via Din side og raskt finne ut hvem du skal kontakte, uttaler Jeanette Rognstad Munkelien Nordan, rådgiver i Statens vegvesen, i en pressemelding .

Eiere, bildata og kilometerstand

Foruten å liste eiers navn og adresse, vil tjenesten også vise eventuelle medeiere. I løpet av høsten skal også hele eierhistorikken på plass.

Av andre opplysninger er det mulig å få opp tørre data om mål, vekt og motor, samt utslipp og registreringsdata. I tillegg kan du se datoer for siste og neste EU-kontroll.

Til slutt må vi få med at tjenesten også lister kjøretøyets kilometerstand. Dette rapporteres vanligvis inn i forbindelse med EU-kontroll.

Statens Vegvesen opplyser for øvrig at akkurat kilometerstand er fjernet fra åpne data om kjøretøyet.

– Disse opplysninger er svært etterspurt informasjon, men er personopplysninger og vi kan ikke gå på akkord med personvernet. Datatilsynets vurdering er at slike data ikke bør være åpent tilgjengelig. Det er flere aktører som sammenstiller informasjon om kilometerstand og annen informasjon i ulike apper og nettsider, sier Monika Omholt, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Det blir altså slutt på at tredjepart enkelt kan hente ut dette, men kilometerstand vil fremdeles være tilgjengelig gjennom «Din side» hos Statens vegvesen.