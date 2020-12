Har laget «verdens styggeste julegenser»

Ved hjelp av kunstig intelligens.

Avia

Ole Henrik Johansen 16 Des 2020 10:48

Julen fører med seg mange tradisjoner – og noen nyere trender. En av disse er «Ugly Christmas Sweater» eller stygg julegenser på norsk. Og som du kanskje har gjettet, er målet å lage noe som neppe vinner årets moteplagg.

Norske Computas har nå tatt denne trenden på alvor, og ikke minst satt sin lit til kunstig intelligens for å lage en verdig vinner.

– Vanligvis benytter vi vår ekspertise innenfor kunstig intelligens og maskinlæring til mer seriøse oppgaver. Nå ville vi teste hvilket mønster maskinlæring ville foreslå som en såkalt stygg julegenser. Det må være lov å ha det litt gøy i førjulstiden, sier administrerende direktør Trond Eilertsen, iført julegenseren.

Trond Eilertsen i Computas viser frem «verdens styggeste julegenser». Her også med et kledelig munnbind som man ofte får brukt for i disse pandemitider. Avia / Computas

Måtte lære maskiner hva jul er

Selskapet startet med prosessen tilbake i oktober, og en av utfordringene de måtte ta tak i tidlig, var å innhente data til maskinen. Den hadde på forhånd ingen anelse om hva jul er.

– Vi hentet ut tusenvis av julegenserbilder fra internett som vi matet gjennom en maskinlæringstjeneste som tolket og identifiserte de ulike elementene. Målet var å finne komponentene og fargene som oftest gikk igjen, og bruke disse som datagrunnlag, sier Simen Selseng, data scientist i Computas.

Og kanskje ikke helt overraskende kom maskinen frem til at snømann, snøfnugg, rødt, grønt og blått var de vanligste komponentene.

– I utgangspunktet vet ikke datamaskinen noe om jul, vi samlet eksempler på hvordan jul kan se ut. Dette gjorde vi blant annet gjennom et interaktivt tegneprogram som heter Google QuickDraw. Her har mennesker tegnet millioner av raske tegninger av rundt 300 julemotiver, hvorav noen av disse var av komponentene vi fant i forstudiet, forklarer Selseng, og legger til:

– Med denne kunnskapen kan systemet tegne nye skisser av snømenn og snøfnugg som ser menneskeskapte ut, men som aldri er tegnet før.

Denne genseren mener maskinen er den styggeste av dem alle. Computas

Fant egen tekst

Sammen med grelle farger og mønstre, er visstnok ingen stygg julegenser komplett uten en juleaktig tekst. Derfor ble systemet matet med alle norske juletekster som de kunne finne digitalt.

– Litt av sjarmen her er få nye strofer som et menneske nødvendigvis ikke ville kommet på, sier Selseng som er fornøyd med teksten de endte opp med og som nå pryder forsiden av genseren: «Alle små nisser kommer kommer kommer julekveld»

– Det gir ingen mening, men det er jo en veldig koselig tekst, da! Nesten så man får lyst til å nynne.

Normalt ville selskapet jobbet videre med å kvalitetssikre datagrunnlaget og trene maskinen mer. Men litt av meningen var at den ikke måtte bli for perfekt heller.

Selvlaget genser

Resultatet ble en genser som er klekket ut av norskutviklet kunstig intelligens. Men for å få tegningene ut i levende live, måtte det likevel menneskelig hjelp til. Så selskapets egne ansatte har dermed strikket genseren.

Men det kan virke som du ikke får kjøpt oppskriften til genseren med det aller første.

– Dette har vært et veldig artig prosjekt. Noen av våre dyktigste eksperter på maskinlæring og design har gjort en kjempeinnsats for å spre litt ekstra juleglede i en ellers spesiell tid. Julegensere blir nok ikke et satsningsområde for Computas fremover, men det strålende, og stygge, resultatet viser vår kjærlighet til fagområdene våre, avslutter Eilertsen.

Om du vil strikke noe litt mer kledelig kan du for øvrig sjekke ut vår søsterside Minmotes lekre strikkevest. Oppskriften finner du her .