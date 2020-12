Youtube, Gmail og andre Google-tjenester var nede

Gmail ga denne beskjeden om du forsøkte å gå inn mandag. Skjermdump

Stein Jarle Olsen 14 Des 2020 13:24

Oppdatert 13.35: Google-tjenestene ser nå igjen ut til å være oppe. Opprinnelig sak følger:

Forrige uke var det Facebook Messenger og Instagram , nå er det Google som har problemer med sine tjenester. Verken Gmail, Youtube eller Drive fungerer, og problemene virker å være globale i omfang.

Alle Google-tjenester er nede. Skjermdump Downdetector.com

Ifølge nettstedet Downdetector begynte problemene å oppstå rundt klokken 12.30 mandag. Googles egen statusoversikt viser også at samtlige Google-tjenester er nede.

– Vi er klare over et problem med Gmail som omfatter en majoritet av brukerne. De omfattede brukerne er ikke i stand til å nå Gmail, heter det for eksempel om Googles eposttjeneste.

Også eksempelvis Pokemon Go, hvor mange benytter seg av Google-innlogging, rammes av problemene.

Alle høyttalere som benytter Google-assistenten er også rammet.

«Det har oppstått en feil. Prøv igjen om noen få sekunder», svarer høyttalerne på «Hey Google»-kommandoer.

