Ny tilbudsdag på onsdag: – Vent heller til Black Friday, sier prisekspert

Black Friday er en stor handledag i Norge. Her fra 2018. Frode Hansen, VG

Torstein Norum Bugge 10 Nov 2020 11:39

Med koronapandemien herjende både globalt og i Norge har nok mange fått et behov for å kjøpe inn elektronikk av ulike slag, det være seg for trening eller for spilling. Og er det én ting mange liker å gjøre, så er det å kjøpe elektronikk på salg – spesielt årlige salgshøytider. Ifølge Are Vittersø, daglig leder og prisekspert hos Prisjakt.no, er det imidlertid ikke alle slike høytider det er like lurt å handle på.

Spesielt ikke snart foreliggende Singles’ Day (11. november), mener Vittersø.

– Selv om Singles’ Day har vokst fra å være et asiatisk til et globalt e-handelsfenomen, sliter kampanjedagen tungt med å få fotfeste i vesten generelt, og i Norge spesielt, sier han.

Han maner i stedet til tålmodighet, og spesielt til å vente til Black Friday og det som nå er blitt hetende Black Week. Dette er alltid den siste uken i november, og selve Black Friday er i år 27. november.

Prisjakts statistikk viser nemlig at selv om prisene synker generelt på Singles’ Day, så er de aldri så lave som på Black Friday – langt derifra. Selv romjulssalget og januarsalget er generelt sett billigere enn Singles’ Day:

Slik ser Prisjakt’s statistikk for pris ut. Prisjakt.no

Elektronikk driver Black Friday

Fra et Tek-perspektiv er Black Friday også langt mer relevant enn Singles’ Day, ettersom denne dagen er dagen du ser de virkelig store priskuttene på elektronikk. Den påfølgende Cyber Monday og forsåvidt hele Black Week generelt er også store elektronikkhandledager, mens Singles’ Day handler mer om hjem, helse- og velvære, klær og slikt.

Med dét sagt: det vil alltid være noen ekstraordinært gode tilbud på alle slike dager, så om du ser et virkelig kupp kan det være verdt å slå til.

Are Vittersø, daglig leder i Prisjakt.no. Trygve Indrelid

Vittersø holder imidlertid fast på at du i de fleste tilfeller ikke burde handle elektronikk før mot slutten av november:

– Den siste uken i november er tilbudene alltid desidert flest og best. Av de 700.000 produktene i norske nettbutikker som vi overvåker døgnet rundt, var den gjennomsnittlige prisnedgangen på Singles Day i fjor 1.32 prosent, på linje med året før. Den samme prisnedgangen på Black Friday var nesten fem ganger så høy, sier han.

Prisguiden: – Singles’ Day er på fremferd

Amund Espelien, daglig leder i Prisguiden, forteller at selv om Black Friday er en større handledag enn Singles’ Day, så er imidlertid sistnevnte på fremferd her til lands.

– I fjor var Singles’ Day årets største salgsdag etter Black Week. I år ser vi at enda flere butikker satser på Singles’ Day her i Norge, og vi forventer en vekst på over 60 prosent sammenlignet med i fjor, sier han.

Amund Espelien, daglig leder i Prisguiden.no. Prisguiden.no

Espelien oppfordrer samtidig til å bruke prissammenligningstjenestenes prishistorikk-verktøy aktivt, for å se om tilbudet du ser på faktisk er et godt tilbud relativt til produktets historiske pris. Han påpeker også at et produkt kan være på tilbud, men bli utkonkurrert av et lignende produkt som allerede var billigere til å begynne med.

– Så bruk gjerne litt ekstra tid på å vurdere andre produkter i kategorien.

Han mener også at et hett sparetips kan være å planlegge julehandelen allerede nå, og sette opp prisvarsel på varene/gavene du er på utkikk etter, slik at du blir varslet når de kommer på tilbud. Med Singles’ Day, Black Week og Cyber Monday i én og samme måned er november virkelig måneden for å gjøre tilbudskjøp.

Singles’ Day er for øvrig et nyere fenomen enn Black Friday, og har primært vokst ut av det asiatiske markedet – mens Black Friday har sine røtter i USA. Dette til tross: førstnevnte er med god margin den største handelsdagen i verden.

Bare ikke nødvendigvis i Norge.

Når Black Friday/Week går av stabelen vil vi her i Tek selvfølgelig dekke det nøye, og hver dag løfte frem de beste elektronikktilbudene vi kan finne – akkurat som vi gjorde i fjor .

