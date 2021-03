Spotify kommer på norsk

Oppdaterer mobilappen allerede i dag.

Ole Henrik Johansen 11 Mar 2021 15:15

Strømmetjeneste Spotify oppdaterer nå med støtte for 36 nye språk – deriblant norsk. Oppdateringen skal skje fortløpende, og allerede i løpet av torsdag ettermiddag skal du kunne gå inn og oppdatere appen på mobiltelefonen din.

At tjenesten skulle utgis i flere språk ble klart under et arrangement som selskapet hadde i forrige måned . Men det ble ikke avslørt hvilke språk som stod for tur. Nå viser det seg altså at norsk er blant de 36 nye språkene – og at tjenesten nå støtter totalt 62 språk.

Endrer seg automatisk

Appen skal automatisk skifte språk om du har en Android- eller iOS-telefon – etter at du har oppdatert den via Google Play eller App Store. I alle fall om du har telefonens grensesnitt innstilt på norsk. Skulle du mot formodning ikke få appen på norsk med en iOS-telefon, kan du gjøre følgende:

Klikk deg inn i Innstillinger

Bla deg ned til du finner Spotify. Den ligger under oppsummeringen av appene du har innstallert, et stykke ned på siden.

Klikk deg inn til språk og velg norsk.

Tapsfri lyd kommer

Sammen med oppdateringen av antallet språk, har også Spotify gjort en annen endring som mange nok vil sette pris på. De har nemlig lansert tapsfri lyd i tjenesten, som etter hvert vil komme også på det norske markedet.

Tjenesten vil få navnet Spotify HiFi, og som navnet avslører så vil kvaliteten på lyden være bedre enn dagens, komprimerte variant. Med andre ord vil tjenesten blir bedre å bruke for alle som sitter på godt lydutstyr.