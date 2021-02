Apple har 1 milliard aktive iPhone-brukere

Milepæl for dingseprodusenten.

iPhone 12-serien kom i fjor høst, og har gitt selskapet rekordsalg - med en enorm salgsøkning i Kina som hoveddriver. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 28 Jan 2021 10:28

Apple melder at de har passert 1 milliard aktive iPhoner i «stallen». Det ble kjent da Apple-sjef Tim Cook presenterte kvartalsresultatene for deres første kvartal i 2021. Apples regnskapsår varer ut september, og dermed er dette årets første kvartal akkurat ferdig.

I den samme rapporten fikk vi vite at Apple nå skal ha så mange som 1,65 milliarder aktive enheter i drift. Det inkluderer formodentlig rubbel og bit, med iPoder, iPader, Watch og Macer.

Ifølge Cook solgte Apple flere iPhoner i de tre månedene som har gått enn de noensinne har solgt tidligere. Den store driveren av dette salget skal ha vært Kina. Pocketnow melder at Apple skal ha hatt en salgsøkning på hele 57 prosent i landet .

Solgte flest Pro-modeller

Det totale antallet iPhoner i drift har økt med 100 millioner enheter på de siste to årene. Forrige gang Apple oppga tall på aktive telefoner var i 2019.

En annen interessant del av rapporten er at det var Pro-modellene av iPhone 12-serien som solgte best, ifølge Phonearenas dekning av investorsamtalen.

Det til tross for at det er forholdsvis liten forskjell funksjonsmessig innenfor iPhone 12-serien. Av de to Pro-modellene er det først og fremst Max som har vesentlig forskjellig utstyrsnivå med et nyutviklet kamera og større batteri, men den er også fysisk stor å holde og har en høy prislapp som matcher. Samtidig kom også en etterlengtet Mini-variant fra Apple.

Hvor store differansene var mellom Pro og «vanlig» 12-modell ble ikke opplyst.

iPhone 12 Pro Max har et helt spesielt kamera, der selve kamerabrikken flytter på seg for å stabilisere bildet. Pro-modellene solgte best fra 12-serien, til tross for skyhøye priser. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Viktige endringer på iPhone

Informasjonen om «rikets tilstand» kom forøvrig dagen før Apple feirer Data Privacy Day - en merkedag som begynte som Data Protection Day her i Europa, eller bare personverndagen her i Norge. Dagen er tilegnet beskyttelse av digitalt privatliv - et aspekt ved mobiltelefoner og datamaskiner som Apple de senere år har snakket mye om.

I år markerer Apple dagen med en PDF de har kalt «A day in the life of your data» - eller «en dag i dine datas liv» - målet er å vise hvor brukerdataene tar veien når apper og tjenester sporer oss på telefonen.

Markeringen har sammenheng med at Apple endelig slipper to nye iPhone-funksjoner som ble lansert i fjor - men som har blitt utsatt noen måneder.

Fra neste beta-utgave av iOS 14 vil muligheten til å velge om du vil la deg spore bli aktivert i iPhone-menyene. Derfra og ut vil også hver app få en privatlivsrapport i App Store, der du ser akkurat hva en app benytter av dataene dine.

Du kan dessuten velge om du vil skru av sporing permanent - nye apper vil fra da av ikke få anledning til å spørre deg om du vil aktivere sporing. De har imidlertid mulighet til å mase om det i selve menysystemet til appen.

Når betaen slippes i ferdig utgave nå på vårparten vil også iPhone-brukere flest få tilgang på den.

Les også Facebook gir etter for Apples personvernendringer

Utsatte for å la tjenester tilpasse seg

Endringene har gitt grunnlag for en av Apples store offentlige krangler i 2020 - der spesielt Facebook har gjort et poeng av at folk flest vil komme til å nekte dem å spore brukerdata på tvers av apper og nettsteder. Selskapet har omtalt det som problematisk for småbedrifter som ønsker å annonsere på tjenesten.

Apple har utsatt innføringen av løsningen etter at den først var tenkt sluppet sammen med iPhone 12-produktene i fjor høst. Formålet var å la aktører som bruker annonsesporing få tilpasse seg, og de har også endret litt på måten den anonymiserte annonsesporingen de tilbyr fungerer på.