Apple advarer pacemakerbrukere mot iPhone 12

Den magnetfylte mobilen kan by på problemer.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk 25 Jan 2021 07:55

En av de nye funksjonene med Apples nye iPhone 12-modeller er en ring av magneter som ligger skjult på innsiden av mobilen. Denne ringen gjør at «MagSafe»-tilbehør fester seg til baksiden av mobilen, og justerer seg til å ligge riktig vei, slik at du for eksempel kan få rask trådløs lading.

Men denne nye ringen av magneter kan visst også by på problemer for de med en pacemaker.

En pacemaker er et lite hjelpemiddel man kan få operert inn i kroppen for å opprettholde normal hjerterytme.

Tre amerikanske leger publiserte forrige uke en rapport som viste at magnetene i iPhone 12 var sterke nok til å kunne sette en pacemaker på pause bare ved å være i nærheten.

Nå har Apple lagt til et avsnitt i dokumentasjonen knyttet til mobilen, og advarer alle med pacemakere fra å ha mobilen tett inntil brystet på noe som helst tidspunkt.

På innsiden av mobilen skjuler det seg en ring av magneter, som holder blant annet Apples nye trådløse lader på plass. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Hold mobilen 15 cm unna

I dokumentet står det fortsatt at Apple ikke anser at magnetene i iPhone 12 utgjør noen større risiko enn tidligere iPhoner. Likevel har de altså lagt til et avsnitt på sikkerhetssiden sin:

– Medisinsk utstyr som implanterte pacemakere og defibrillatorer kan inneholde sensorer som reagerer på magneter og radioer når de er i nær kontakt. For å unngå potensielle interaksjoner med disse enhetene, må du holde iPhonen og MagSafe-tilbehør på en sikker avstand fra enheten (mer enn 15 cm fra hverandre eller mer enn 30 cm fra hverandre hvis du lader trådløst). Ta kontakt med legen din og produsenten av enheten for å få spesifikke retningslinjer.»

Avsnittet finnes bare på den engelske Apple-siden , mens den norske siden fortsatt ikke har fått et nytt avsnitt.

Kan komme i flere mobiler

Da vi testet iPhone 12 i fjor høst, mente vår mobilekspert at det fort kan hende at MagSafe og ringen av magneter kan bli en ny trend i kommende mobiler:

– Apple har en tendens til å få tilsynelatende små endringer til å bli store. MagSafe mistenker jeg for å være en av de der anonyme revolusjonene, og jeg blir ikke overrasket om lignende løsninger dukker opp hos konkurrentene med tid og stunder, skrev Finn Jarle Kvalheim i vår test av iPhone 12 .

Hvorvidt faktumet at ringen av magneter kan være et problem for pacemakere vil sette kjepper i hjulet for teknologien, får vi bare vente og se.

At mobiler kan være et problem for pacemakere er for øvrig ikke et nytt fenomen, og den generelle anbefalingen har alltid vært å forsøke å holde avstand mellom enheten og mobilen.