Hevder Apples hodetelefoner blir forsinket etter store problemer med produksjonen

Omtrent slik skal Apples kommende AirPods Studio se ut, ifølge ryktemakeren Jon Prosser. Dette skal være premium-utgaven, som kan bli svært kostbar. Jon Prosser/Cconceptcreator

Stein Jarle Olsen 16 Okt 2020 08:54

Den kjente Apple-ryktemakeren Jon Prosser melder på Twitter at Apple skal ha hatt en «major hiccup» med produksjonen av de kommende AirPods Studio-hodetelefonene sine, og at de i beste fall kan være klare for levering i desember.

Prosser hevder også at noen av nøkkelfunksjonene skal være kuttet for å få hodetelefonene i havn. Fra tidligere har ryktene blant annet pekt på at Apple-hodetelefonene skal være i stand til å avgjøre hvilken vei du har dem på, for eksempel, slik at du ikke trenger å tenke på hva som er høyre og venstre. Det skal være takket være Apples U1-brikke, som ikke tidligere har vært brukt i hodetelefoner.

Bloomberg meldte tidligere i år at hodetelefonene vil ha avtagbare øreputer som festes med magneter, slik vi også har sett på enkelte andre hodetelefoner, som Bang & Olufsens siste . Også polstringen over hodet skal være utbyttbar. I motsetning til Airpods-modellene skal de etter sigende også ha innebygde equalizer-innstillinger i iOS og MacOS.

Nettstedet AppleTrack, som følger nøyaktigheten til de ulike Apple-ryktemakerne, har for øvrig Jon Prosser på over 85 prosent treffsikkerhet basert på 122 rykter . Bloombergs Mark Gurman er til sammenlikning på snaut 88 prosent.

Over 7.000 kroner?

Apple skal etter sigende ha et tredje (!) lanseringsarrangement i høst, som skal finne sted i november. Der vil sannsynligvis de første Mac-ene med Apple-prosessor lanseres, og det er fortsatt en mulighet for at AirPods Studio kan dukke opp, ifølge Prosser. Han mener imidlertid at det også er like sannsynlig at de dyttes til 2021, muligens helt til mars.

Bloomberg har også meldt at hodetelefonene vil komme i to versjoner - en premium-modell med materialer som skinn og stål og en billigere, mer sportsrettet modell. Ifølge Prosser skal prisen på førstnevnte være solide 599 dollar, som er det samme som iPhone 11 64 GB nå koster i USA. I Norge koster denne 7.490 kroner, som i tilfelle vil bety at Apple vil konkurrere med Bang & Olufsens fabelaktige Beoplay H95 , som riktignok koster enda litt mer, nemlig 8.750 kroner.

Den rimeligere modellen skal ifølge ryktene koste 349 dollar. AirPods Studio vil ikke ha minijack-inngang, ifølge ryktene, kun USB-C.

AirTags i stedet

Prosser hevder imidlertid at utsettelsen kan bety at et annet ryktet Apple-produkt ser dagens lys i år, nemlig sporingsbrikken AirTags. Denne skal ifølge ham lanseres sammen med iOS 14.3, og den ligger an til å bli sluppet i november. AirTags har eksistert i ryktesfæren i lang tid allerede, spesielt siden navnet dukket opp i iOS-koden allerede i fjor. Tidligere i år la Apple dessuten ut en hjelpevideo som tydelig viste AirTags-navnet i et menypunkt i iOS .

AirTags er grunnleggende det samme som sporingsbrikkene vi har testet i flere omganger her på Tek, slik som Chipolo og Tile , men garantert med litt ekstra Apple-funksjonalitet på toppen. Brikkene skal ifølge Prosser være helt klare for lansering, det handler kun om når Apple føler det er riktig.