Lansert nå: Galaxy S21 er en stor designoverhaling fra Samsung

Ultra-varianten får også støtte for digital penn.

Samsung

Finn Jarle Kvalheim 14 Jan 2021 16:00

Vanligvis kommer Samsungs toppmodeller på vårparten, men i år gjør de det annerledes. Allerede nå slipper de sin Galaxy S21-serie, som består av tre av årets heftigste mobiltelefoner. Som tidligere er det modellen med etternavnet Ultra som har fått absolutt alt. Og slik ryktene ville ha det til kommer også pennestøtte - men ikke helt på samme måte som i Galaxy Note-serien.

De tre telefonene som er lansert har fått navnene Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra. Modellstigen er altså som i fjor, men det er viktige forskjeller her - spesielt på design og på den aller heftigste modellen.

Grunndesignet er likt på alle de tre telefonene, der kamerahumpen på baksiden kanskje er den aller synligste forskjellen fra i fjor. I stedet for å være en liten øy i glasset er den nå integrert i metallet som også utgjør rammen på telefonen. Det får den til å se vesentlig mer ut som en del av telefonen - spesielt når størrelsen blir litt voksen, som i Ultra-modellen som har hele fem ulike kamera på baksiden.

De to mindre modellene har forøvrig de samme tre kameraene på baksiden, og ser nokså like ut med unntak for størrelsen som er forskjellig.

Samsung

Skjermstørrelsene er henholdsvis 6,2 tommer, 6,7 tommer og 6,8 tommer fra S21 opp til S21 Ultra. Alle sammen har 120-hertz-skjermer som oppdaterer raskt. Det gir typisk en behagelig opplevelse for øynene når telefonen skal brukes lenge, og det kan være nyttig i raske, kompetitive spill som støtter det. Viktigst er kanskje opplevelsen av flyt slike skjermer pleier å gi.

De to minste telefonene i serien har flate skjermer, mens Ultra-utgaven har Samsungs tradisjonelle skjermbøy langs kantene.

Galaxy S21+ (bildet) og Galaxy S21 ser omtrent helt like ut på baksiden, selv om størrelsen naturlig nok er litt forskjellig. Her forsvinner to av øynene fra Ultra-modellen; det er kun ett zoom-kamera på disse og i tillegg klarer de seg uten laser til fokushjelp. Erfaringene fra i fjor er at kameraløsningen som sitter her også greier seg fint - det er bare den svært store bildebrikken i Ultra-modellene som trenger den ekstra hjelpen for å fungere optimalt. Samsung

Dobbelt zoom-kamera

Fysisk er det ikke mye som har skjedd på kamerafronten i de minste modellene. Det er fortsatt snakk om et vanlig kamera som knipser i 12 megapiksler, og en vidvinkel som gjør det samme. Oppå det kommer et zoom-kamera som kan gi inntil tre ganger optisk zoom, eller 30 ganger «space zoom», der også digitalzoom hjelper til.

Ultramodellen har derimot fått en skikkelig overhaling. Her er både forbedret hovedsensor som skal gi bedre nattbilder og fargegjengivelse, og i tillegg har den intet mindre enn to zoom-kamera.

Det ene kan zoome inn tre ganger optisk, mens det neste kan ta sømløst over og gi inntil 10 ganger. Begge kan gjøre hybridzoom med programvare og beskjæring som hjelpemidler. Oppå det hele har Samsung lagt til en Zoom Lock-funksjon som skal hjelpe til med å stabilisere bildet på de mest heftige zoom-utslagene.

Samsung

Samtidig sier samsung selv at «Super Resolution Zoom inkluderer digital zoom, som kan gi en viss forverring av bildekvaliteten». Så uten å ha fått testet telefonene kan vi nok i år, som i fjor, allerede regne med at 100x zoom er en pikselfest som ikke er nyttig til så mye. Det som blir spennende med S21-serien er hvordan den eventuelt gjør det på veien dit, og om kvaliteten er forbedret ved 20–30x zoom, som er der Ultra-modellen ga seg i fjor, eller ved 5–10x for dem mindre modellene.

Forøvrig har S21 Ultra også fått lasersensoren for bedre fokusfunksjon som ble introdusert med Galaxy Note 20 Ultra . Dermed bør ikke årets Galaxy S-toppmodell ha noen problemer med å skyte skarpe bilder.

For alle modellene gjelder andre forbedringer så som forbedret Single Take-funksjon der mobilen sanker en rekke stillbilder og videoer med ulike filtre og fra de ulike kameraene når du sikter på festen, for eksempel.

Glemt hvordan fjorårets S20-modeller var? Her er testen av Galaxy S20 og S20+ - og her finner du S20 Ultra-testen . Merk at programvaren til spesielt Ultra ble langt bedre i løpet av månedene som har gått siden, og at mye av den strengeste kritikken ikke lenger gjelder. Noen av kameraets fokusproblemer har imidlertid bestått.

Støtte for digital penn

Ultra-modellen får også støtte for skjermpenn. Den kan kjøpes som et sett med deksel og penn attåt, og vil fungere omtrent som pennen på en Galaxy Note-mobil. Det er den samme Wacom-teknologien som ligger i bunn, men det er altså kun Ultra-modellen av S21 som har denne løsningen - de andre to vil ikke reagere på en digital penn av denne typen.

Dekselet som hører til finnes med eller uten flipp som beskytter skjermen, men begge varianter bygger pennens diameter og litt til ut fra siden av mobilen, noe som ut fra bildene vi har sett antyder at S21 Ultra kan bli ganske voldsom på størrelse med penn og deksel påmontert. Det er ingen annen måte å feste pennen til mobilen på. Med Galaxy Note-modellene parkeres pennen i et lite «futteral» nederst i telefonen, slik at du ikke behøver et deksel som gjør hele dingsen større. Der er imidlertid selve pennen ganske smal og liten, mens pennen som passer til S21 Ultra ser en del større ut.

Dette er alle fargene av alle modellene i S21-serien. Samsung

Mange ting felles

Alle de tre telefonene deler en slags «stamme» av maskinvare. De har alle sammen fått Samsungs nyeste Exynos-prosessor. Den pares med tilstrekkelige mengder RAM - 8 gigabyte i de minste to og 12 eller 16 gigabyte i den største. Batteriene fremstår også som forholdsvis voksne. Minstemann har 4000 mAh, mellomste bukken Galaxy har 4800 mAh og storeslem har 5000 mAh.

En sjelden maskinvareforskjell på Galaxy S21 og S21+ henger sammen med den nye SmartThings Find-tjenesten. Det er nemlig kun de to største telefonene i serien som har støtte for Ultra Wide Band (UWB). Det hjelper telefonene ved sending og mottak av filer trådløst og retningsbestemt - for eksempel i en folkemengde - men også med å finne de nye sporingsbrikkene Samsung har laget.

Dekselet som pennen skal sitte i bygger noen millimeter utenpå en allerede ganske stor telefon. Her er det ikke mulig å gå ned i størrelse heller, siden det bare er Ultra-versjonen av telefonen som støtter S-Pen.

Samtlige modeller er vanntette, og alle har også 5G bygget inn. Papirene vi har fått nevner spesifikt såkalt sub6–5G, som betyr at telefonene kan bli tilgjengelig med såkalt millimeter wave-teknologi andre steder, eller senere i levetiden, slik Apples iPhoner har i USA. Fordelen med denne typen 5G er at den gir enorm båndbredde og lav forsinkelse der mange er samlet, for eksempel på trafikknutepunkt eller på konserter.

Som i fjor er det kraftige stereohøyttalere bygget inn i samtlige modeller.

I tillegg til telefoner, deksel med skjermpenn og sporingsbrikker lanserte Samsung også nye Galaxy Buds Pro med aktiv støydemping. Så langt har produsenten kun hatt aktiv støydemping i Galaxy Buds Live, som er en helt uvanlig designvri og en blanding av åpne og lukkede øreplugger .

Samsungs nye SmartTags kobler seg automatisk til en Galaxy Mobil med SmartThings-appen installert. Deretter kan de søkes opp ved hjelp av Bluetooth.

Ingen sniktitt i år, men ...

Som de fleste andre lanseringer i år har S21-lanseringen vært virtuell. Dermed har vi så langt ikke fått muligheten til å prøvekjøre telefonene. Dermed har vi lite annet enn Samsungs ord å gå etter foreløpig. Samtidig fremstår dette som et typisk designår for de to minste S21-modellene - og her er det mulig å si en del bare ut fra bildene og videosnuttene vi har fått.

Der fjorårets modeller så ganske «basice» ut, med en kameratut midt på baksiden, løper årets i flukt med rammen, nærmest som en dråpe inn på baksiden av telefonen. Det ser vesentlig lekrere ut enn nærmest alle andre kameratuter vi har sett så langt - selv om Ultra-modellens fem øyne - lasersensoren inkludert - og store areal på kamerahumpen neppe kan designes på en måte som ikke ser massiv ut.

I mangel av mulighet til å la alle prøve telefonene i år, sendte Samsung ut en rekke bilder av telefonene. For den vanlige S21-modellen innebar fotograferingen tydeligvis at disse to måtte pusse tennene. Samsung

Flere fargevarianter i egen butikk

En mengde ulike farger er også et spennende tillegg, der det vil bli mulig å velge farger utover de du finner i butikken fra Samsungs egen nettbutikk. Så om du har tid til å vente og ikke er så opptatt av eventuelle tilbud rundtom kan du potensielt sikre deg en forholdsvis sjelden S21-variant om du handler rett fra Samsung. For eksempel vil S21 Ultra bli tilgjengelig i marineblå eller brun fra Samsungs nettbutikk, mot sølv og svart i vanlige butikker. Vi har ikke klart å skremme opp bilder av de to mer «eksklusive» fargene ennå, men vi har fått vite at de vil være tilgjengelige på forhåndssalget så fort det åpner, slik at du både kan få spennende farge og slå klørne i en av tilbehørspakkene som selges billig attåt.

For de store maskinvareoppgraderene er du dessverre nødt til å se til S21 Ultra i år. Det betyr ikke at grunnmodellene er dårlige - de likner mye på fjorårets S20 og S20+, som begge er meget gode telefoner. Den viktigste forbedringen man kan håpe på over hele linja er at Samsungs prosessorer bruker mindre strøm enn i fjor. Der var konkurrerende toppmodeller med Qualcomm-utstyr på innsiden langt bedre.

Av de butikksolgte variantene er kanskje utgavene av S21 og S21+ i lilla og rosa de med mest spenstige farger. Her en S21+ ved siden av en Galaxy Watch Active 2 i ny lilla variant, og en Galaxy Buds-utgave (Live og Pro har likt ladeetui). Samsung

Stive priser, supert tilbehør «inkludert»

Fra startstreken legger inngangspris på hver av modellene seg som følger:

Galaxy S21 starter på 9790 kroner

Galaxy S21+ starter på 11.990 kroner

S21 Ultra starter på 14.490 i rimeligste utgave

Forhåndssalget varer fra i dag (torsdag) og frem til telefonene er i butikk den 29. januar.

Som vanlig setter Samsung prisen på selve telefonene stivt, men er relativt gavmilde på tilbehøret. S21 Ultra kan du få Buds Pro-ørepropper og en av Samsungs SmartTag-sporingsbrikker for 99 kroner. De rimeligere modellene kan du få Buds Live og en SmarTag-brikke til for 99 kroner. Denne gangen kommer telefonene uten lader og kablede hodetelefoner i esken, og Samsung har tradisjonelt vært meget gode på ørepropper - så tilbehørstilbudet er nok noe de fleste som vurderer en S21-modell bør ta med som en selvfølge. Lader er ikke inkludert i tilbehørstilbudene, men der er prisene nokså snille i utgangspunktet. 250 kroner koster det for en ny hurtiglader med Samsung-logo på.

Skal du ha en S-pen attåt Ultra-modellen må du bla opp 700 kroner for penn og deksel som selges i samme pakke.

Vi kommer tilbake med test av telefonene så fort som mulig.