Lanserer fjernkontroll som aldri går tom for strøm

Slik blir Samungs 2021-TV-er.

Denne fjernkontrollen trenger du ikke skifte batterier i. Samsung

Ole Henrik Johansen 6 Jan 2021 17:00

Samsung gir oss nå en smakebit på hva du har i vente av TV-er i året 2021. Vanligvis presenteres dette med brask og bram fra verdens største forbrukermesse i Las Vegas, men i år er lanseringen flyttet til nettet på grunn av coronaviruset.

På TV-menyen står blant annet det den koreanske produsenten kaller Neo QLED - en ny og forbedret utgave av dagens QLED. I tillegg vil vi i 2021 få se de første Micro-LED-TV-ene i mer normale størrelser.

Solcelle i fjernkontrollen

Før vi går inn på hva de nye TV-ene har å by på, kunne Samsung også avsløre en annen liten nyhet, nemlig en helt ny fjernkontroll til TV-ene. Den har blitt mer miljøvennlig takket være en utradisjonell løsning.

Den har nemlig fått innebygget solceller som gjør at du ikke lenger trenger å skifte batterier i fjernkontrollen. Skal vi tro selskapet vil dette spare miljøet for rundt 99 millioner AAA-batterier over en periode på syv år.

I tillegg vil årets TV-er inneholde mer resirkulerte materialer, samtidig som forpakningene skjermene leveres med skal ha mindre farger og skrift på seg. Også for å spare miljøet.

Slik ser en Neo QLED ut Samsung

Neo QLED

Samsung har de siste årene satset hardt på kvanteprikker i kombinasjon med LCD. Også kjent som QLED. Årets beste LCD-skjermer fra selskapet vil nå seile under betegnelsen Neo QLED.

Den store forskjellen ligger i baklyset på skjermene, hvor diodene som brukes nå er krympet betraktelig. Størrelsen på diodene skal være kun 1/40 del av hva tradisjonelle LCD-dioder som vanligvis brukes.

Med plassbesparelsen hevder Samsung at du vil få langt bedre lyskontroll enn tidligere, og med det bedre farger og kontrast. Det nye baklyset skal være kapabel til å gjengi 12-bit med 4096 steg.

Med det nye baklyset blir skjermene syltynne sammenlignet med tradisjonelle LCD-er. Samsung

Den nye toppmodellen blant de nye Neo-skjermene skal bære navnet QN900A (8K). Denne kommer blant annet med en ny One Connect-boks som er så smal at den kan henges på baksiden av skjermen.

I tillegg så fortsetter Samsung å fokusere på lyden, hvor årets skjermer får det de selv kaller Object Tracking Sound Pro. Et system der skjermen kan skille mellom ulike objekter på skjermen og plassere de fra hverandre i lyden.

En annen funksjon som vil kunne glede spillere er at du kan sette skjermen til å gjengi 32:9 – på den samme måten som den ultrabrede Odyssey G9-skjermen .

Både 8K-modellen, og den lillebroren QN90A (4K), skal begge få en ny bildeprosessor, Neo Quantum Processor, som skal være optimalisert for det nye baklyset.

Hvor godt disse Neo QLED-skjermene fungerer i praksis, vil vi få svaret på når TV-ene etter hvert dukker opp i vår testlabb.

Micro-LED kommer nå i mindre størrelser. Samsung

Micro-LED i flere størrelser

Sammen med Neo QLED kommer det også TV-er med Micro-LED. Teknologien som mange mener vil overta for både LCD og OLED med tiden.

Samsung var først ute med å vise oss Micro-LED allerede for et par år siden, men med en størrelse på 146 tommer – og en svimlende prislapp – har det ikke vært aktuelt å kjøpe for vanlige forbrukere.

Nå kommer den nye teknologien i to mindre størrelser. Den ene måler 99 tommer, mens den andre strekker seg til 110 tommer. Sistnevnte ble lansert rett før jul i Korea .

Micro-LED byr på en bildekvalitet som overgår både LCD og OLED. Samsung

Akkurat nøyaktig hva disse skjermene kommer til å koste er fortsatt ukjent, men billig blir det neppe.

Skjermen har i praksis ikke rammer, hvor 99,99 prosent av overflaten er bildet du ser på. Skjermen skal ha det Samsung kaller 4Vue, altså at du kan dele opp skjermen i fire ulike bilder, slik at flere kan forskjellige programmer samtidig.

Samtidig fortalte Samsung under sin pressekonferanse at det vil komme mindre modeller med Micro-LED senere i år.

Vi har ved flere anledninger fått se Micro-LED, og det er en helt spesiell opplevelse. Du får det samme, råe sortnivået som hos en OLED, men betydelig kraftigere lysstyrke og knallgode farger. Med god margin det beste TV-bildet vi har sett frem til nå.