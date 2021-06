Dette er alle nyhetene Mac-brukere får i høst

MacOS Monterey gjør det lettere å være sammen på nett og bruke flere enheter.

Apples Craig Federighi viser frem nye MacOS Monterey under årets utviklerkonferanse, WWDC. Apple.

Anders Brattensborg Smedsrud 7 Juni 2021 22:45

Det har allerede gått et år siden Apple viste frem sitt MacOS Big Sur , med ny design og muligheter som å kjøre iPhone- og iPad-apper på Mac.

Nå er dette årets store oppdatering til MacOS avduket, og det får navnet «MacOS Monterey».

Monterey slippes i høst til MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac og Mac Pro.

Hovedfokus for MacOS Monterey er å forbedre dagens apper, samt å gjøre det lettere å jobbe sammen på nett eller på tvers av ulike Apple-enheter.

Se hvilke Macer som kan få oppdateringen nederst i saken!

Styr flere Apple-enheter fra samme sted

Mange som har en Apple-maskin har sannsynligvis også minst én annen Apple-dings i nærheten. Være seg en iPad eller en iMac. Nå blir det mulig for disse å dele på det samme tastaturet, musen eller pekeplaten.

Apple demonstrerte hvordan du kunne bruke pekeplaten og tastaturet på en MacBook til å styre en iPad eller en iMac like ved. Apple-enhetene kan tydeligvis føle at de er i nærheten av hverandre, og vite hvordan de står plassert i forhold til hverandre. Alt du trenger å gjøre for at musepekeren skal «hoppe» over til andre enheter, er derfor å skyve pekeren ut av skjermen du jobber på, i retning av den enheten du vil kontrollere.

Denne funksjonen har fått navnet Universal Control, og virker å være en hendig måte å utnytte alle skjermer du har i nærheten av deg, uansett om de kjører MacOS eller iPadOS. Apple viste blant annet hvordan du kan dra og slippe innhold mellom enheter, og bruke tastaturet på MacBook til å søke i «Spotlight» på iPad.

Universal Control skal fungere på «flere enn to enheter».

Løsningen minner om Logitechs «Flow» , som blant annet er bygget inn i deres MX-serie mus og tastatur for MacOS og Windows, men Apples løsning fungerer altså på MacOS og iPadOS.

Med «Universal Control» i MacOS Monterey kan du for eksempel styre en iPad eller en iMac med tastaturet og pekeplaten på en MacBook. Apple.

Bedre Safari

En av endringene i MacOS Monterey som mange vil merke mest til, finner du i Safari. Nå oppdateres nemlig nettleseren med et nytt, renere og mer fokusert design. I sentrum står adresselinjen, samt en ny fanevisning.

Tydeligst er designendringen som sørger for at hele toppmenyen med faner og adresselinje inntar samme fargedrakt som nettsiden du besøker. Går du til VG blir den trolig rød, og besøker du Tek.no blir den turkis, sort eller lilla, basert på hvilket tema du har valgt der.

Safari får ny design, der menylinjen fanger fargeprofilen til nettstedet du besøker og fanene flytter opp i toppetasjen til adressefeltet. Apple.

Det «viktigste» grepet med nye Safari er imidlertid at fanene flyttes opp på samme linje som den adressefeltet pleide å dominere ganske så alene. Apple påpeker at dette grepet gir innholdet på nettsider mer plass, og det er det jo lett å være enig i.

Om du blir bekymret for at mange faner vil skape kaos, og at de vil bli vanskelig å skille mellom når de «klines» opp i toppen sammen med adresselinjen, har Apple et svar på dette:

Gruppering av faner. (Som de fleste andre nettlesere, som Chrome, Edge og Vivaldi, allerede har).

Fanegrupper kan organiseres via en ny, utfellbar sidemeny. Du kan lage egne fanegrupper for ferien du planlegger, rapporten du jobber med eller en som inneholder alle nettsidene med inspirasjon for det nye kjøkkenet du drømmer om.

Det er lett å legge nettsider til eksisterende fanegrupper, eller oppløse dem med «drag and drop». Selvsagt vil du kunne åpne nye fanegrupper i separate vinduer, du kan dele dem med andre via e-post, og de synkroniseres raskt mellom ulike Apple-dingser via iCloud slik at du kan fortsette surfingen fra andre enheter.

Safari får støtte for fanegrupper. Apple.

Andre nyheter i MacOS Monterey

I tillegg til de større nyhetene nevnt overfor, kommer nye MacOS Monterey med en liten haug av andre forbedringer.

Eksempelvis støtter MacOS endelig AirPlay, slik at du kan «caste» lyd og film du starter på iPhone eller iPad til den større skjermen og de kraftigere høyttalerne på Macen din.

AirPlay kommer til MacOS. Send lyd til datamaskinen fra iPhone eller iPad. Apple.

Low Power Mode er en ny innstilling du kan aktivere når du virkelig trenger at batteriet holder en time eller to ekstra. Da stanser Macen alt av unødvendige bakgrunnsoppgaver, og fokuserer alt av ressurser på den appen du jobber i for øyeblikket.

Snarveier er en app MacOS plukker opp fra iPhoneOS, som lar deg automatisere en rekke oppgaver. Enten ved å utnytte oppskrifter Apple har laget for deg, eller ved å designe din egen fra bunn av. Du kan blant annet bruke Snarveier for å konvertere filer fra et format til et annet i en fei, forvandle markert tekst til lyd, opprette en «GIF» fra et bilde eller hente opp flere apper du ofte jobber i samtidig med ett klikk.

Snarveier kan alltid nås rett fra «Dock»-linjen, menylinjen, «Finder» Spotlight eller med talekontroll via Siri.

Med Snarveier kan du automatisere oppgaver du gjør ofte, og som krever mange ulike steg. Apple.

En rekke andre nyheter som ble presentert for iPhoneOS og iPadOS kommer også til nye MacOS:

Som Share Play, der du kan se filmer og serier, eller lytte til musikk sammen fra hvert deres hjem. Alt mens innholdet synkroniseres perfekt mellom dere, så ingen i gruppen opplever noe før de andre.

FaceTime får støtte for den samme visningen som iPhone og iPad, der det blir lettere å holde oversikt over alle som deltar i samtalen, og se hvem som snakker.

I tillegg får lyd-apper støtte for «Spatial»-lyd», altså posisjonsbasert lyd. Det skal gjøre det lettere å skille mellom hvem som snakker fordi lyden deres bestemmes ut fra hvor du ser dem på skjermen din.

Om du har et viktig nettmøte, og frykter å bli forstyrret av naboen løvblåser eller håndverker, kan dessuten nye smarte mikrofonfilter filtrere ut uønskede lyder. Demonstrasjonen Apple ga fra den virtuelle scenen under presentasjonen virker svært imponerende.

Skjermdeling lar deg på sin side få opp andres Mac- eller iPhone-skjerm på enheten din, noe som kan være supernyttig enten andre vil samarbeide om en presentasjon med deg, eller noen ringer for å be om teknisk hjelp. Denne ser vi for oss vil være en gullgruve for utflyttede unge som må hjelpe foreldre med noe teknisk.

Skjermdeling skal gjøre det lettere å samarbeide om et prosjekt, eller hjelpe andre med tekniske problemer over nett. Apple.

Fokus lar deg sette opp en rekke ulike moduser basert på om du jobber, pendler, slapper av hjemme eller er opptatt i en dyp samtale med venner.

For hver modus kan du bestemme akkurat hvilke apper som får forstyrre deg, om noen i det hele tatt. Å bytte modus gjøres rett fra varslingssenteret. Om du har deaktivert varslinger for anrop og meldinger, men noen virkelig trenger å få tak i deg, vil de få mulighet til å ignorere modusen du har valgt og påkalle oppmerksomheten din likevel, som en ekstra trygghet.

Modus synkroniseres automatisk mellom alle Apple-dingsene dine.

Modus lar deg bestemme hva og hvem som får forstyrre deg, være kollegaer og Slack mellom kl. 9 og 17, eller kun venner og underholdningsapper på fritiden og i helger. Apple.

I tillegg får MacOS Monterey støtte for å hente ut tekst fra bilder. Dette kan være ideer du har skriblet ned og fotografert på et whiteboard, eller teksten i en logo på utestedet du tok bilder på. Ved å dra musepekeren over teksten, kan den kopieres ut og deles med andre, eller gjøre som til et nettsøk for å finne åpningstider, telefonnummer og lignende. Spotlight, søkefunksjonen i MacOS, vil også indeksere tekst i bilder, så den kan brukes for å lettere finne frem til relevante bilder.

Alle nyhetene som kommer med MacOS Monterey i høst. Apple.

Disse Macene får MacOS-oppdateringen

Nøyaktig slippdato for MacOS Monterey er ikke klar, men høsten 2021 er en trygg antagelse. Oppdateringen er gratis, og kan installeres på følgende Macer:

iMac (sen 2015 og senere)

iMac Pro (2017 og senere)

Mac Pro (sen 2013 og senere)

Mac Mini (sen 2014 og senere)

MacBook Pro (tidlig 2015 og senere)

MacBook Air (tidlig 2015 og senere)

MacBook (tidlig 2016 og senere)

Utviklere, eller personer med utviklerkonto, kan laste ned en tidlig utgave av Monterey allerede nå. Senere, i juli, vil andre uten utviklertilgang kunne prøve en åpen betaversjon.