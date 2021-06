Hevder Apple planlegger nye AirPods i år

Stein Jarle Olsen 31 Mai 2021 14:54

Apple jobber med en oppdatert versjon av sine standard-AirPods i år, melder Bloomberg , som siterer anonyme bransjekilder.

De vil komme med et nytt design som minner mer om dagens AirPods Pro, ifølge nettstedet, med en kortere «pinne» som peker ned mot munnen. Også etuiet skal være redesignet, hevder Bloomberg, men det er de eneste detaljene de har å by på. Den velrenommerte analytikeren Ming-Chi Kuo meldte nylig at produksjonen av tredjegenerasjons AirPods ikke vil starte før i høst.

Nye Pro i 2022

Oppdaterte AirPods Pro er planlagt for 2022, ifølge kildene til Bloomberg, som innebærer en kursendring fra det vi tidligere har hørt - nemlig at også disse egentlig skulle komme i år. Her skal Apple i disse dager være i ferd med å teste ut et nytt design uten de velkjente pinnene, og planene inkluderer etter sigende også nye bevegelsessensorer til treningssporing.

Spesielt standard-AirPods, som sist ble oppdatert i 2019, begynner å bli forbigått av en del andre på spesielt batteritid. Med fem timer på en lading holder de halvparten så lenge som de beste. Mange har også lansert aktiv støydemping i prissegmentet AirPods ligger i. AirPods Pro er på sin side helt i toppsjiktet på selve støydempingen, men også disse begynner å havne i bakevja på batteritid.

Nye propper fra Apple-eide Beats skal for øvrig også være på vei, planlagt for lansering allerede i juni. Disse har allerede dukket opp i betaversjoner av både iOS og tvOS, og Macrumors’ Steve Moser viste frem animasjoner hentet ut av operativsystemet allerede for et par uker siden.

Proppene skal ha fått navnet Beats Studio Buds, og et produkt med dette navnet har også dukket opp i dokumenter hos den amerikanske godkjenningsmyndigheten FCC. Beats Studio Buds skal ifølge 9to5Mac også komme med aktiv støydemping, slik AirPods Pro har.

Basketstjernen LeBron James postet også bilder på Instagram nylig med det flere mente måtte være de nevnte Beats-proppene.

Lossless-støtte?

En funksjon som potensielt kan dukke opp i nye AirPods-generasjoner er potensielt støtte for den nye «lossless»-kvaliteten i Apple Music - som Apple nylig lanserte . Også Spotify kommer med «hifi»-kvalitet i år .

Dette har høyere bitrate enn hva som er mulig å få til med standarden Apple bruker for bluetooth-lyd i dag, nemlig AAC-kodeken, og det må derfor enten en ny kodek eller en annen overføringsteknologi enn bluetooth til. Selv ikke Apples AirPods Max til nesten 7000 kroner støtter lossless.

Noen ny generasjon av disse skal foreløpig ikke være i Apples planer, ifølge Bloomberg. Her diskuteres foreløpig kun nye farger på den eksisterende modellen.