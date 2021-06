TV 2 sender fotball-EM i 4K, NRK sier nei

Darren Staples/Reuters/NTB scanpix

Når europamesterskapet i fotball sparkes i gang lørdag 12. juni, kan TV 2s kunder følge flere av oppgjørene i 4K-oppløsning på nett. For kamper sendt på TV forblir oppløsningen 720p, som vanlig.

At sendingene tilbys i 4K-oppløsning betyr betydelig skarpere bilder, med flere detaljer og bedre flyt.

– Inntil nå har 4K vært forbeholdt Premier League-abonnentene. Nå blir dette tilgjengelig for de aller fleste av våre abonnenter, og for veldig mange vil dette bli den første gangen de ser direktesendt sport i 4K. Og de kan virkelig glede seg, for dette tar fotballopplevelsen til et helt nytt nivå, forteller digitaldirektør Christian Birkeland i TV 2 i selskapets pressemelding.

Fotball-EM vil være tilgjengelig i 4K for alle med TV 2 Play-abonnementet «Sport, film og serier» eller høyere. Abonnementet inkluderer nettilgang til TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport 2, og koster 179 kroner i måneden.

Årets EM sendes i samarbeid mellom NRK og TV 2. TV 2 skal vise totalt 25 av oppgjørene. En oversikt over hvor du kan se de ulike kampene finner du like under.

Kun 720p hos NRK

Hos NRK svarer Nicolai Flesjø, sjef for NRK TV, at NRK vil sende sine kamper på nett på samme måte som på TV, nemlig i 720p.

– På sikt håper vi å kunne tilby deler av innholdet i 4K eller i andre høyere kvaliteter, og vi er i gang med å teste noen slike muligheter. Disse testene gjøres internt og vil i første omgang ikke bli tilgjengelig for publikum utenfor NRK før vi er sikre på at publikumsopplevelsen er god nok, sier Flesjø til Tek.no.

Dette utstyret kreves

TV 2 melder at sendingene i 4K har en oppløsning på 3840 x 2160p, med 20 Mbit/s og 50 bilder i sekundet. Kompatibelt utstyr skal kunne spille av 5.1 surround-lyd.

TV 2 anbefaler at alle som vil følge oppgjørene i 4K-oppløsning over nett har en tilkobling på minst 30 Mbit/s, og at de bruker kabel fremfor trådløst.

Av utstyr som må være på plass, lister TV 2 opp Samsung- og LG TV-er fra 2019 eller senere med TV 2 sin egen Play-app. Alternativt kan man bruke Apple TV 4K eller nyere kompatible projektorer, Android TV eller Chromecast-enheter med 4K-støtte.