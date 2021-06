De mest solgte bilene i mai: Pangstart for Mustang Mach-E

Fords Mustang Mach-E hadde sin første ordentlige leveringsmåned i mai, og godt over 1300 biler ble levert ut. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Juni 2021 14:16

Fords Mustang Mach-E var bilen med soleklart flest nyregistreringer i mai, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. 1384 Mach-E fant veien til norske kunder og forhandlere i mai.

– Selv om dette selvsagt er stort for oss, er vårt realistiske mål at den også skal være godt synlig på statistikken i flere måneder fremover. Vi har fått flere skip med biler til Norge den siste måneden og regner med at dette fortsetter i de kommende månedene. Før sommerferien starter er høyst sannsynlig antallet Mach-E på norske veier betydelig, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en melding.

Det er varianten med firehjulstrekk og stort batteri som er den mest populære blant norske Mach-E-kunder, opplyser Ford. De mest populære fargene er sort og rød.

Dette er også første gang siden 2012 Ford topper salgslistene i Norge - den gang med Ford Focus.

Toyota fortsatt med god damp

Nummer to på lista er en bil som har gjort seg svært gjeldende også i de øvrige månedene i 2021, nemlig Toyota Rav4. 853 biler betyr at mai ble nok en knallgod måned for bilen som så langt i år er den mest solgte bilen i Norge. 4212 nye Rav4 har blitt levert ut til norske kunder så langt i 2021.

Videre på mai-lista finner vi søstermodellene Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4, med henholdsvis 795 og 774 biler. Sistnevnte hadde en svært god måned i april, mens det av disse to altså var Skodaen som vant mai med knapp margin.

Skoda har levert ut et solid antall av nye Enyaq i løpet av mai - flere enn Volkswagens ID.4. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla hadde også en rimelig god måned i mai, med 504 nye Model 3. I det siste har det jo gjerne vært slik at Tesla knapt har eksistert på statistikken utenom kvartalssluttmånedene, men i mai når de altså en hederlig sjetteplass. Drøyt 60 av disse var av den tohjulsdrevne varianten som akkurat fikk et solid priskutt .

Dette var de mest solgte bilene i mai, uansett drivlinje:

null Mai 2021 Januar-mai Ford Mustang Mach-E 1384 1429 Toyota Rav4 853 4212 Skoda Enyaq 795 1179 Volkswagen ID.4 774 3458 Volvo XC40 736 3599 Tesla Model 3 504 3074 Mercedes-Benz EQC 492 2083 Audi e-tron 428 2804 Toyota Corolla 319 1267 Nissan Leaf 285 1963 Peugeot e-2008 282 1672 Polestar 2 280 2010 Toyota Yaris 261 812 Hyundai Kona electric 248 1353 Citroën e-C4 245 405 Toyota C-HR 226 405 MG ZS EV 195 1242 Volkswagen ID.3 195 717 Kia e-Soul 181 625 Volvo XC60 180 1446 Kilde : Opplysningsrådet for veitrafikken null null

Totalt ble det registrert 14.063 nye personbiler i mai, som var et hopp på over 75 prosent fra samme måned i fjor.

Elbilandelen var solide 60,4 prosent, som er den fjerde beste måneden i historien for elbilene - kun slått av september, oktober og desember i fjor. I tillegg kom 742 bruktimporterte elbiler, som nesten også var en tredobling fra samme måned i 2020.

– Vi ser en klar og tydelig elektrisk dreining for både person- og varebiler. Og med stadig flere merker og modeller som er rene elektriske biler, vil den økningen høyst sannsynlig bare fortsette. Vi rykker stadig nærmere det politisk fastsatte målet om at alle nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

4,8 prosent av de nye bilene hadde kun bensinmotor, mens 4,1 prosent hadde kun dieselmotor. Dette var betydelig lavere andeler enn i samme måned i fjor, da tallene var henholdsvis 11,3 og 11,7 prosent.

30,7 prosent var ulike former for hybridbiler og 48,4 prosent hadde firehjulsdrift. Så langt i år kommer over 50 prosent av de nyregistrerte bilene i det norske markedet med firehjulsdrift.

Toyota var Norges største merke i mai, foran Ford, Volkswagen, Skoda og Volvo.

Dette var de mest solgte elbilene i mai: