Polestar setter Precept-konsept i produksjon

Tar steget fra fremtidsvisjon til realitet.

Ole Henrik Johansen 28 Sept 2020 15:21

Svensk-kinesiske Polestar bekrefter i en pressemelding at de vil ta steget videre og sette konseptbilen Precept i produksjon. Bilen ble vist frem tidligere i år som et fremtidskonsept som skulle gi et innblikk i hva selskapet ville jobbe med i årene fremover.

Nå viser det seg altså at fremtiden var nærmere enn man kanskje skulle tro, og konseptet skal bli et faktisk produkt. Likevel sier ikke selskapet noe om når du kan forvente å se de første eksemplarene på norske veier.

Laget av blant annet fiskenett

Noe av det spesielle med Precept skal være materialene som brukes i bilen. Miljøet står i fokus, og i konseptbilen ble det brukt materialer som resirkulerte flasker, gjenvunnet fiskenett og resirkulert korkvinyl.

Dette skal også være med i den endelige utgaven. Man skulle kanskje ikke tro at brukte fiskenett var så utbredt, men åpenbart er det i alle fall nok av dette til å holde produksjonen av elbilen i gang.

Samtidig har Polestart fått produsert linbaserte materialer hos Bcomp Ltd, for bruk i både interiør og eksteriør.

Skal lages i Kina

Før bilen kan produseres må Polestar etablere et nytt produksjonsanlegg i Chengdu. Det er også her de produserer Polestar 1, som ble påbegynt i 2019.

Det eksisterende anlegget drives utelukkende av fornybar energi, og trolig er dette noe som vil tas med videre til den nye avdelingen som skal ta fatt på Precept.

Utover dette er det lite vi vet om Precept ennå. Det vil åpenbart bli en elektrisk bil, men det sies ingenting om hva man ser for seg av effekt eller rekkevidde på denne kommende bilen.

Blir Lucid Air en konkurrent? Lucid Motors

Hvem skal den konkurrere med?

Ut i fra bildene ser det ut til at bilen blir nokså stor og sportslig sedan. Det betyr at den kan få kamp om beinet av flere spennende elbiler.

Blant annet har den amerikanske bilprodusenten Lucid Motors store planer om å lansere sin Lucid Air-modell. Denne er ventet å få en rekkevidde på over 800 km, gjøre unna 0–60 miles (96,5 km/t) på 2,5 sekunder, og en toppfart over 300.

Et annet alternativ som nærmer seg salgsklar er Audi e-tron Sportback. Den er riktignok litt mer kompakt, i alle fall ut i fra bildene. Her skal du få en rekkevidde på over 440 kilometer rekkevidde og 408 hestekrefter.