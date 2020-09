Dette er Samsung Galaxy S20 FE

Har potensial til å bli Samsungs beste telefon i år.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 25 Sept 2020 16:00

Samsung har en stor portefølje av mobiltelefoner, og i dag vokser den med enda et medlem: hils på Galaxy S20 FE, eller «Fan Edition».

Dette er en telefon som deler mange egenskaper med de eldre S20-telefonene, men det er også en del nye ting å ta tak i her. Først og fremst er det greit å påpeke at baksiden er i plast, som betyr at «premium»-følelsen man får i de vanlige toppmodellene er litt mindre enn ellers. Det er en av de mest merkbare forskjellene rent utseendemessig.

Av andre endringer finner vi blant annet dette:

Den har flat skjerm (ikke buet som hos S20)

Glasset i front er Gorilla Glass 3 (ikke Gorilla Glass 6 som i S20)

Den har mindre RAM enn S20

Det følger med en 15W lader i esken (mindre enn for S20)

Den har optisk fingeravtrykksleser (ikke ultrasonisk som i S20)

Det er altså en rekke mindre og større endringer her, men den sannsynligvis aller viktigste finner vi dypt inne på innsiden: prosessoren.

Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB Pris 8490 NOK Skjerm 6,5 tommer, AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080 Dimensjoner 15,98 x 7,45 x 0,84 cm Vekt 190 gram Kamera 12 megapiksler, f/1.8 + 12 megapiksler ultrawide, f/2.2 + 8 megapiksler telefoto, f/2.4 + 32 megapiksler selfiekamera, f/2.2 Batteri 4.500 mAh, 25W PD-lading, 15W trådløs lading Minne 8 GB (5G) / 6 GB (4G) Prosessor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 GPU Lagring 256 GB + minnekortplass Operativsystem Android 10 Vannbestandighet IP68

5G-versjonen får Snapdragon 865

Baksiden på Galaxy S20 FE er i plast. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kjøper du Galaxy S20 FE i 5G-variant (den kommer i både 4G- og 5G-variant) får du en Snapdragon 865-prosessor, noe som ikke er dagligdags kost for oss her i Europa på Samsung-fronten. Samsung har nemlig lagt seg for vane å bruke sine egne Exynos-prosessorer i vår del av verden, mens Snapdragon-prosessorene stort sett har vært forbeholdt andre markeder, som USA.

Og på både prosessorkraft og ikke minst batteritid er det stor forskjell på Exynos- og Snapdragon-prosessorene, til tross for at produktene markedsføres som like både her og på andre siden av dammen. Og foruten Galaxy S20 FE 5G har samtlige av Samsungs andre toppmodeller her til lands Exynos-prosessorer nå for tiden.

– Det er ikke utenkelig at Galaxy S20 FE faktisk er den beste Samsungen i år, til den nest gunstigste prisen, nettopp fordi det er så stor forskjell på de to prosessorene, sier Finn Jarle Kvalheim, Teks mobilekspert.

Riktig nok har S20 FE lavere oppløsning på skjermen og bitte litt nedgradert minne, men ellers later den til å være en potensielt sterk – om enn uventet – utfordrer til resten av Samsungs 2020-stall.

S20 FE kommer i seks ulike farger. Samsung

Vanntett og med trådløs lading

Av andre ting som er verdt å nevne finner vi blant annet at telefonen er vanntett etter IP68-standarden, noe som egentlig er litt overraskende i og med at dette gjerne er en spesifikasjon som kuttes i «budsjettmodeller». Det samme gjelder trådløs lading, som faktisk også er beholdt her.

S20 FE har dermed mistenkelig mange toppmodellegenskaper til å være en nedskalert S20, og med prosessorbyttet lever Samsungs toppmodeller definitivt farlig med denne interne konkurrenten i bildet.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Prisen er imidlertid ikke spesielt budsjettorientert, og 5G-modellen starter på 8490 kroner. Det er riktig nok litt mindre enn 5G-varianten av den vanlig S20, og S20 FE har en større skjerm (om enn mer lavoppløst). Ja, også er også denne skjermen utstyrt med oppfriskningsrate på 120 Hz.

Samsung selv omtaler telefonen slik:

– Galaxy S20 FE er en del av S20-familien og en ekte premium smarttelefon, men til en pris som gjør den tilgjengelig for flere mennesker. Vi har lyttet til Galaxy-brukerne våre og tatt med de mest verdsatte funksjonene i S-serien som trippelkamera, 5G, skjerm med 120 Hz og et stort batteri som du kan stole på hele dagen.

Med de siste årenes fokus på tung bruk av metall og glass rund baut på selv billige smarttelefoner kan nok plastbaksiden på S20 FE bli en tung pille å svelge for mange, så om telefonen er helt så premium som Samsung mener den er er nok litt usikkert. S20 FE later til å være en salig blanding av ulike prioriteringer, men det kan være også potensial for at nettopp denne blandingen treffer blink.

Vi kommer tilbake med full test av telefonen senere.