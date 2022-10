Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

iPad får nytt design, større skjerm og USB-C

Men blir også mye dyrere enn før.

Ryktene stemte stort sett på en prikk: Tirsdag ettermiddag fikk nemlig Apple Store den etter hvert ganske velkjente «Straks tilbake»-meldingen som gjerne dukker opp når noe nytt er på gang.

Først: En solid oppgradering av den enkleste iPad-modellen. Den får et nytt design som likner betydelig mer på de mer påkostede iPad-utgavene Air og Pro, med tynnere skjermrammer og en større skjerm. Vi snakker 10,9 tommer, oppløsning på 2360 x 1640 piksler, 500 nits lysstyrke og TrueTone-funksjonen som justerer hvitbalansen på skjermen etter omgivelseslyset.

Hjemknappen er borte, og fingeravtrykksleseren integreres i stedet i knappen på toppen av iPad.

Et nytt Magic Keyboard hører selvfølgelig til når iPad får nytt design.

USB-C

Nytt er også lading med USB-C, som gjør at det nå bare er iPhone og AirPods som fortsatt har Lightning-port av Apples produkter. Innvendig finner vi en A14-brikke, som også satt i forrigegenerasjons iPad Air og i iPhone 12-serien, og skal gi en ytelsesøkning på 20 prosent fra forrige generasjon. Wi-Fi 6 er nå støttet, og versjonen med støtte for mobilnett har 5G.

Kameraene skal også være oppdatert, med nye 12-megapikselskameraer både foran og bak, hvor bakkameraet nå kan filme i 4K-oppløsning.

Frontkameraet er nå også plassert på langsiden, slik at du kan gjennomføre videosamtaler uten å havne helt ute på siden av bildet. Kameraet støtter også Apples «Center Stage»-funksjon som flytter bildet rundt om du beveger deg for å holde deg midt i bildet.

En knallgul iPad er blant alternativene i år.

Betydelig dyrere

Uheldigvis gjør også alle endringene at iPad ikke lenger er det samme innstegs-brettet som det alltid har vært. Prisen økes nemlig også betydelig, til 6290 kroner for den enkleste versjonen - et påslag på rundt 50 prosent fra forrige generasjon.

For den prisen får du 64 GB lagring, og vil du ha 256 GB må du ut med 8390 kroner. Samme påslag kommer også for versjonen med 5G-modem, så vil du ha begge deler snakker vi 10.490 kroner.

Litt klønete er det også at iPad fortsatt bare støtter førstegenerasjons Apple Pencil, så om du har en slik må du faktisk til med en adapter for å kunne lade den fra iPaden.

Apple iPad 10,9" 64 GB (10th Generation)

iPad Pro får M2

Også iPad Pro får oppdateringer, men disse må sies i hovedsak å være en enkel ytelsesboost. iPad Pro får nemlig Apples M2-prosessor og siste skrik innen wifi, kalt Wi-Fi 6E.

M2-prosessoren skal gi 15 prosent raskere prosessorytelse og opptil 35 prosent raskere grafikkytelse enn M1-brikken, som allerede var helt i toppen av nettbrett-ytelse.

Nytt er også støtte for Apples ProRes-standard for videoopptak, og støtte for en ny funksjon hvor du kan holde Apple Pencil over skjermen, og så registreres det på skjermen hvor pennen befinner seg. Ellers er design og det meste annet uendret, med størrelser på 11 og 12,9 tommer.

iPad Pro får en mindre oppgradering i år.

Prisene er imidlertid økt ganske betydelig, slik det også har vært for andre Apple-produkter i det siste. 12,9-tommeren har nå en startpris med (128 GB lagring) på solide 15.490 kroner, som er opp over 3000 kroner fra forrige generasjon. 11-tommeren koster på sin side 11.290 kroner, også det opp drøye 2000 kroner fra forrige generasjon.

Vil du doble lagringsplassen må du for begge to legge på ytterligere 1400 kroner, mens 5G-modem legger til 2100 kroner.

Apple iPad Pro 11" 128 GB (6th Generation)