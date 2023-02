Så mange har rekkeviddeangst

Naf påpeker at faren for å gå tom for strøm ikke er større enn faren for å kjøre bilen til tom tank. Kamera Hanne Hattrem, VG

NTB Lagre Lagre artikkel

Hele 63 prosent av bilister sier de er redde for å gå tom for strøm på langtur. Rekkeviddeangsten er størst blant dem som ikke eier elbil.

Mens 55 prosent av elbilistene svarer at de er redde for å gå tom for strøm på langtur, sier hele 72 prosent av de som ikke har elbil, det samme.

Det viser Nafs nye store elbilundersøkelse, utført av Norstat. I desember og januar er totalt er 1.855 personer spurt, hvorav 996 med elbil og 859 uten elbil.

– Rekkeviddeangsten lever i beste velgående, konkluderer Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf, i en pressemelding.

Ingen forskjell fra å kjøre tanken tom

Naf sier de fleste som har fått seg en elbil, venner seg til hvor langt bilen kjører før de må ha en ladestopp. Angsten for å gå tom for strøm bygger hos mange på frykt for å ikke rekke fram til laderen i tide og på veien kjører bilen tom for strøm.

Sødal påpeker at faren for å gå tom for strøm ikke er større enn faren for å kjøre bilen til tom tank.

– Bilbergingstallene fra Naf viser at det ikke er flere som kjører elbilen tom enn det er folk som går tomme for drivstoff med bensin- eller dieselbil, sier han.

Sødal anbefaler å planlegge for ladestopp. Han minner om at kuldeperioder gjør at bilen kjører kortere enn man er vant til.

Mer om ElbilBil