Nå kan du bruke BankID med biometri

Ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk gjør det mye enklere å bruke BankID.

Nå kan du bruke ansiktsgjenkjenning med BankID-appen. Kamera Hannah Alvestad, Tek.no

Fra og med tirsdag blir det enda enklere å bruke BankID-appen. For nå skal du kunne bruke ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk for å logge deg inn i en rekke systemer - uten å taste inn passord.

Det hevder BankID skal redusere tiden det tar å logge inn med BankID fra 30 sekunder med BankID på mobil til cirka 10 sekunder med ansikt, finger eller PIN-kode.

Men selv om BankID opplyser at det er flere selskaper som er teknisk klare for å ta i bruk biometri, så er det foreløpig ikke mange som faktisk har implementert løsningen enda.

I skrivende stund er det følgende brukersteder som tillater bruk av den nye innloggingsløsningen:

Fremtind Service

Sparebankstiftelsen DNB

Gjensidige

Agria Dyreforsikring

Boligmappa.no

BankID.no



En oppdatert liste finner du her.

Det var i fjor at utfasingen av BankID på mobil startet, og «alle» måtte skifte over til andre BankID-løsninger. Mange av oss hoppet over til BankID-appen, men etterlyste tekniske løsninger som har vært rundt i en årrekke allerede, nemlig ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk.

Derfor har det tatt så lang tid å få på plass

På spørsmål om hvorfor dette har tatt så lang tid, forklarer produktansvarlig i BankID, Magnus Handeland, at forsinkelsen handlet om at BankID er sikkerhetsgarantist for løsningen, og at dette krever tekniske løsninger som ikke gir bort informasjon til andre enheter.

BankID med biometri/PIN består nemlig av et «nøkkel-par» - en privat og en offentlig nøkkel. Den private nøkkelen forlater aldri telefonen, mens den offentlige nøkkelen genereres der og sendes til BankID.

– Din biometri eller PIN forlater aldri telefonen, og teknologien er godt sikret mot phishing på falske nettsider/apper, uttaler Handeland til Tek.

Produktansvarlig i BankID, Magnus Handeland Kamera BankID

Nettopp for å ivareta sikkerheten så BankID seg derfor nødt til å lage egne, og nye løsninger, da Apple kom med sine oppdateringer i fjor.

– Med iOS 16-oppdateringen introduserte Apple «Passkeys», digitale nøkler som erstatter passord. Disse nøklene synkroniseres via iCloud på tvers av brukerens iOS-enheter, noe som forbedrer brukeropplevelsen betraktelig. Samtidig åpner dette for at de digitale nøklene kan deles med andre.

– Det betyr at brukere kan komme i skade for, eller bli lurt til, å gi bort en slik digital nøkkel. Apple har også fjernet muligheten til å slå av synkroniseringen, slik at det ikke er mulig å lagre de digitale nøklene lokalt på brukerens telefon.

Ettersom disse løsningene ikke oppfylte sikkerhetskravene til BankID, har selskapet derfor arbeidet med å finne andre, og sikrere løsninger.

– For oss betydde introduksjonen av Passkeys at vi måtte skrive om deler av løsningen vår, for å ivareta både sikkerhet og en god brukeropplevelse. Vi skulle gjerne vært forsinkelsen foruten, men vi er veldig glade for å endelig kunne tilby en raskere og enklere BankID-opplevelse, som også er trygg og sikker å bruke.

Biometri vil ikke være tilgjengelig hos alle

Handeland påpeker likevel at selv om biometri nå er tilgjengelig fra deres side, så er det ikke slik at dette er en løsning som vil - og i noen tilfeller bør - tas i bruk av ethvert selskap.

– Dette er en løsning som har en lavere sikkerhet enn innlogging med BankID-passord. Derfor er det også opp til hvert enkelt selskap å vurdere hvorvidt de mener det er hensiktsmessig å ta i bruk ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk.

I tillegg er det også slik at løsningen også fordrer at banken som utsteder din BankID, faktisk støtter BankID-appen, i tillegg til ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller PIN.

Slik tar du i bruk ansiktsgjenkjenning

Kamera BankID

Vi har som nevnt fått teste BankID med ansiktsgjenkjenning, og kan bekrefte at dette er en utrolig enkel løsning. Før du kan ta det i bruk må du derimot signere en kontrakt som bekrefter at du ønsker å anvende ansiktsgjenkjenning som en BankID-løsning.

Dette gjøres gjennom noen få enkle steg.

Velg «Klargjør for Face ID» i appen

Bekreft at det kun er du som har tilgang til enheten, ved å trykke «Fullfør klargjøring»

Les og signer «Avtale om BankID»

Og det var det! Nå er du klar til å ta i bruk ansiktsgjenkjenning.

Mer om BankIDAnsiktsgjenkjenningFingeravtrykkBiometri