Snart får du opp reklame om du søker på Instagram

Og du kan få påminnelser på låseskjermen.

Kamera Instagram

Instagram jobber nå med å legge til reklame i søkefunksjonen sin. Det betyr at du snart kan oppleve å få opp reklamer for produkter og firmaer om du søker etter spesifikke temaer på plattformen, som for eksempel klær, biler, sminke og så videre.

Det melder Meta, selskapet bak den sosiale plattformen i sin egen blogg.

Reklameinntekter er blant de viktigste inntektskildene for selskapet, og den nye funksjonen kommer trolig som et grep etter at reklameinntektene for første gang falt for selskapet i 2022.

Kan få varsler

Selskapet jobber også med å få på plass påminnelser på Instagram som er relatert til reklame. Slik at du kan velge å få varsler dersom for eksempel en produsent av teknologi skal ha kjøre en lansering for sine produkter.

I bloggen står det at brukerne aktivt selv må velge om de vil ha slike varsler.

Så dersom du har gjort et søk og fått opp reklame for noe du interesserer deg for, kan du etter hvert også få varsler om favorittmerket ditt skal gjøre noe. Da vil du på påminnelser legge seg på samme måte som andre apper på låseskjermen på telefonen din.

Og det skal åpenbart være fullt mulig å få disse med seg. For varslet skal angivelig dukke opp mot tre ganger før det skjer. Først får du et varsel dagen før, så 15 minutter før det starter, før den siste bekreftelsen på at arrangementet er i gang popper opp.

Meta skriver at funksjonene vil komme i løpet av de nærmeste månedene.

Skal ta betalt for blått ikon

Og det er ikke bare i søkene Instagram nå prøver å få opp inntektene sine.

De skal også rulle ut en ny abonnementstjeneste, Meta Verified, der du må betale for å få det blå ikonet ved siden av kontoen din. Dette ikonet markerer at kontoen er «verifisert», altså at den faktisk er hva den utgir seg for å være.

Tjenesten varierer i pris ettersom du hvordan du abonnerer, der det koster 15 dollar om du gjør dette via iOS eller Android – mens du slipper unna mer 12 dollar dersom du gjør det direkte via nettsiden.

Direkte oversatt til norske kroner betyr det omtrent 155 kroner og 123 kroner i måneden.

